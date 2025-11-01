https://ria.ru/20251101/rossiya-2052427312.html
В Сети приняли за стриптиз номер студента-бодибилдера из Камеруна в Брянске
В Сети приняли за стриптиз номер студента-бодибилдера из Камеруна в Брянске
ТУЛА, 1 ноя – РИА Новости. Принятый в социальных сетях за стриптиз номер в брянском Российском экономическом университете имени Плеханова на мероприятии, направленном на укреплении дружбы между народами, оказался выступлением студента-бодибилдера из Камеруна.
В нескольких Telegram-каналах появилось видео, на котором перед группой людей танцует темнокожий накаченный мужчина, с утверждением, что действие происходит перед студентами в РЭУ
имени Плеханова в Брянске
.
Как сообщается на сайте Брянского филиала РЭУ имени Плеханова, номер оказался спортивным выступлением студента из Камеруна
, тренера по бодибилдингу Мбомда Наны Уэсли.
"В исполнении студента из Камеруна, победителя турнира Arnold Class Africa 2021 года, известного тренера по бодибилдингу Мбомда Наны Уэсли, был исполнен спортивный номер, направленный на продвижение здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом", - говорится в сообщении.
По данным института, студент с детства занимается бодибилдингом. Он также представляет Брянский филиал на соревнованиях различного уровня.