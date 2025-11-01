Рейтинг@Mail.ru
В Сети приняли за стриптиз номер студента-бодибилдера из Камеруна в Брянске - РИА Новости, 01.11.2025
21:14 01.11.2025
В Сети приняли за стриптиз номер студента-бодибилдера из Камеруна в Брянске
В Сети приняли за стриптиз номер студента-бодибилдера из Камеруна в Брянске
камерун, брянск, рэу имени г. в. плеханова, происшествия
Камерун, Брянск, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Происшествия
В Сети приняли за стриптиз номер студента-бодибилдера из Камеруна в Брянске

Принятый за стриптиз номер в Брянске оказался выступлением студента из Камеруна

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 1 ноя – РИА Новости. Принятый в социальных сетях за стриптиз номер в брянском Российском экономическом университете имени Плеханова на мероприятии, направленном на укреплении дружбы между народами, оказался выступлением студента-бодибилдера из Камеруна.
В нескольких Telegram-каналах появилось видео, на котором перед группой людей танцует темнокожий накаченный мужчина, с утверждением, что действие происходит перед студентами в РЭУ имени Плеханова в Брянске.
Как сообщается на сайте Брянского филиала РЭУ имени Плеханова, номер оказался спортивным выступлением студента из Камеруна, тренера по бодибилдингу Мбомда Наны Уэсли.
"В исполнении студента из Камеруна, победителя турнира Arnold Class Africa 2021 года, известного тренера по бодибилдингу Мбомда Наны Уэсли, был исполнен спортивный номер, направленный на продвижение здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом", - говорится в сообщении.
По данным института, студент с детства занимается бодибилдингом. Он также представляет Брянский филиал на соревнованиях различного уровня.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Красноярском крае студент без прав устроил погоню с полицией
24 октября, 11:24
 
КамерунБрянскРЭУ имени Г. В. ПлехановаПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
