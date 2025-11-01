Рейтинг@Mail.ru
Спущенную на воду АПЛ "Хабаровск" специально спроектировали для "Посейдона"
01.11.2025
Спущенную на воду АПЛ "Хабаровск" специально спроектировали для "Посейдона"
Спущенную на воду АПЛ "Хабаровск" специально спроектировали для "Посейдона"
Спущенная на воду на "Севмаше" АПЛ "Хабаровск" специально спроектирована и построена для ядерного подводного комплекса "Посейдон", сообщил РИА Новости бывший... РИА Новости, 01.11.2025
виктор кравченко
севмаш
вмф рф
общество
виктор кравченко, севмаш, вмф рф, общество
Виктор Кравченко, Севмаш, ВМФ РФ, Общество
Спущенную на воду АПЛ "Хабаровск" специально спроектировали для "Посейдона"

Кравченко: АПЛ "Хабаровск" специально спроектировали для "Посейдона"

Спуск на воду подлодки-носителя подводного оружия и роботизированных средств "Хабаровск". Кадр видео
Спуск на воду подлодки-носителя подводного оружия и роботизированных средств Хабаровск. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Минобороны России
Спуск на воду подлодки-носителя подводного оружия и роботизированных средств "Хабаровск". Кадр видео
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Спущенная на воду на "Севмаше" АПЛ "Хабаровск" специально спроектирована и построена для ядерного подводного комплекса "Посейдон", сообщил РИА Новости бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.
"АПЛ "Хабаровск" специально спроектирована и построена для перспективного ядерного подводного комплекса "Посейдон", - сказал Кравченко
По его словам, цикл заводских и государственных испытаний "с учётом актуальности времени займёт не более полугода".
Спуск на воду атомной подводной лодки Белгород в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
"Новый рубеж": на Западе пришли в ужас от российского оружия
12 июня, 21:00
 
Виктор Кравченко
 
 
