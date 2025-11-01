Спущенную на воду АПЛ "Хабаровск" специально спроектировали для "Посейдона"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Спущенная на воду на "Севмаше" АПЛ "Хабаровск" специально спроектирована и построена для ядерного подводного комплекса "Посейдон", сообщил РИА Новости бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.