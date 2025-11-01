В Перми рассмотрят дело об организации несогласованного мероприятия

ПЕРМЬ, 1 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Перми 6 ноября рассмотрит в отношении местной жительницы дело об административном правонарушении за организацию массового пребывания людей в общественном месте.

В ряде пабликов в соцсетях в субботу появилась информация о том, что местная жительница организовала в Перми концерт солидарности с уличными музыкантами петербургской группы "Стоптайм" и была задержана по обвинению в "организации несогласованного публичного мероприятия". В пятницу в картотеке Ленинского райсуда появилась информация о рассмотрении дела.

"Статья - 20.2.2 часть 1 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и, или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). Привлекаемое лицо - Осташева Екатерина Романовна", - указано в картотеке суда.

Заседание должно было состояться в субботу, но его по "прочим основаниям" отложили на 6 ноября.