В Перми рассмотрят дело об организации несогласованного мероприятия
20:41 01.11.2025
В Перми рассмотрят дело об организации несогласованного мероприятия
происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
В Перми рассмотрят дело об организации несогласованного мероприятия

Суд в Перми 6 ноября рассмотрит дело о несогласованном публичном мероприятии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 1 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Перми 6 ноября рассмотрит в отношении местной жительницы дело об административном правонарушении за организацию массового пребывания людей в общественном месте.
В ряде пабликов в соцсетях в субботу появилась информация о том, что местная жительница организовала в Перми концерт солидарности с уличными музыкантами петербургской группы "Стоптайм" и была задержана по обвинению в "организации несогласованного публичного мероприятия". В пятницу в картотеке Ленинского райсуда появилась информация о рассмотрении дела.
"Статья - 20.2.2 часть 1 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и, или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). Привлекаемое лицо - Осташева Екатерина Романовна", - указано в картотеке суда.
Заседание должно было состояться в субботу, но его по "прочим основаниям" отложили на 6 ноября.
В краевой полиции агентству пояснили о ситуации, что уточняют информацию.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
