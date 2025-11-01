Рейтинг@Mail.ru
Белоусову показали патрульный корабль "Иван Папанин" - РИА Новости, 01.11.2025
20:38 01.11.2025
Белоусову показали патрульный корабль "Иван Папанин"
Белоусову показали патрульный корабль "Иван Папанин"
Министру обороны РФ Андрею Белоусову показали патрульный ледовый корабль "Иван Папанин", повысивший эффективность работы ВМФ России в Арктике, сообщили в... РИА Новости, 01.11.2025
безопасность
россия
арктика
иван папанин
андрей белоусов
общество
россия
арктика
безопасность, россия, арктика, иван папанин, андрей белоусов, общество
Безопасность, Россия, Арктика, Иван Папанин, Андрей Белоусов, Общество
Белоусову показали патрульный корабль "Иван Папанин"

Белоусову показали патрульный ледовый корабль «Иван Папанин»

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатрульный корабль ледового класса "Иван Папанин"
Патрульный корабль ледового класса Иван Папанин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин". Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову показали патрульный ледовый корабль "Иван Папанин", повысивший эффективность работы ВМФ России в Арктике, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе рабочей поездки министру обороны был представлен патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, главком ВМФ адмирал Александр Моисеев доложил Белоусову, что данный тип корабля предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота. Такая особенность значительно повышает эффективность выполнения поставленных перед военно-морским флотом задач в Арктическом регионе, отметили в МО РФ.
В начале сентября "Иван Папанин" вошел в боевой состав ВМФ России, пройдя все ледовые испытания, напомнили в ведомстве.
АПЛ "Хабаровск" пройдет цикл испытаний
АПЛ "Хабаровск" пройдет цикл испытаний
