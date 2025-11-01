https://ria.ru/20251101/rossiya-2052420255.html
Белоусову показали патрульный корабль "Иван Папанин"
Министру обороны РФ Андрею Белоусову показали патрульный ледовый корабль "Иван Папанин", повысивший эффективность работы ВМФ России в Арктике, сообщили в... РИА Новости, 01.11.2025
безопасность
россия
арктика
иван папанин
андрей белоусов
общество
россия
арктика
