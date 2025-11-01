Белоусову показали патрульный корабль "Иван Папанин"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову показали патрульный ледовый корабль "Иван Папанин", повысивший эффективность работы ВМФ России в Арктике, сообщили в Минобороны РФ.

В начале сентября "Иван Папанин" вошел в боевой состав ВМФ России, пройдя все ледовые испытания, напомнили в ведомстве.