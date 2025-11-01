https://ria.ru/20251101/rossiya-2052419349.html
АПЛ "Хабаровск" пройдет цикл испытаний
АПЛ "Хабаровск" пройдет цикл испытаний
Новейшая атомная подводная лодка (АПЛ) "Хабаровск", носитель робототехники, пройдет цикл испытаний, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2025
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новейшая атомная подводная лодка (АПЛ) "Хабаровск", носитель робототехники, пройдет цикл испытаний, сообщило Минобороны РФ.
Министерство обороны РФ сообщило в субботу, что в Северодвинске
под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова
на судостроительном предприятии АО "Производственное объединение "Севмаш" состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск".
"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения", - сказал Белоусов.
Министр обороны РФ подчеркнул, что носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ РФ.