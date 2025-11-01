Рейтинг@Mail.ru
АПЛ "Хабаровск" пройдет цикл испытаний
20:36 01.11.2025
АПЛ "Хабаровск" пройдет цикл испытаний
безопасность
россия
северодвинск
андрей белоусов
общество
безопасность, россия, северодвинск, андрей белоусов, общество
Безопасность, Россия, Северодвинск, Андрей Белоусов, Общество
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новейшая атомная подводная лодка (АПЛ) "Хабаровск", носитель робототехники, пройдет цикл испытаний, сообщило Минобороны РФ.
Министерство обороны РФ сообщило в субботу, что в Северодвинске под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова на судостроительном предприятии АО "Производственное объединение "Севмаш" состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск".
"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения", - сказал Белоусов.
Министр обороны РФ подчеркнул, что носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ РФ.
БезопасностьРоссияСеверодвинскАндрей БелоусовОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
