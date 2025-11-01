Экс-прокурора Кингисеппского округа отправили под стражу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу бывшего прокурора Кингисеппского городского округа Ленинградской области Андрея Стрельникова за волокиту с утверждением обвинительных заключений по делам, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как отмечается, Стрельников занимал должность прокурора Кингисеппа с 1 июля 2022 года по 29 октября 2025 года.

"Следствие полагает, что Стрельникову было известно, что в производстве отдела дознания ОМВД по Кингисеппскому району ... находится ряд уголовных дел, которые с 22 февраля по 28 августа 2024 года поступили к нему для принятия решения об утверждении обвинительных актов и о направлении уголовных дел в суд, либо для принятия иных процессуальных решений, что последним сделано не было, вследствие чего уголовные дела незаконно находились в прокуратуре", – приводит судебная пресс-служба данные следствия.

Уточняется, что в дальнейшем Стрельников "без принятия каких-либо процессуальных решений и без оформления сопроводительных документов" возвратил уголовные дела в полицию. Позднее эти дела были переданы начальником отдела полиции Стрельникову лично, однако тот "не обеспечил по ним принятие процессуальных решений".

В результате уголовные дела не были направлены в суд для рассмотрения по существу, а также не были возвращены в орган дознания. Также в результате действий Стрельникова по нескольким уголовным делам истекли сроки давности уголовного преследования, добавили в пресс-службе судов.

Экс-прокурора Кингисеппа задержали в четверг, тогда же ему предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Как уточняет судебная пресс-служба Петербурга , отношение к предъявленному обвинению Стрельников не высказал.