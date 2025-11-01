Торговый оборот Мурманской области с Китаем более чем в семь раз

МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости. Отношения Мурманской области и Китая динамично развиваются, торговый оборот за последние пять лет вырос более чем в семь раз, при этом потенциал у сотрудничества арктического региона с Поднебесной очень высок, отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Китай входит в число крупнейших торговых партнеров Мурманской области: за последние пять лет торговый оборот увеличился в 7,2 раза. Главные направления экспорта – никель и изделия из него, рыба и морепродукты, железорудный концентрат, импортируются техника, оборудование и металлы", - сказал Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона.

Губернатор также отметил, что в прошлом году Мурманскую область посетили 26 тысяч китайских туристов, это треть всего иностранного турпотока.

Выступая на заседании комиссии, Чибис рассказал о преимуществах преференциальных режимов Арктической зоны РФ – это набор налоговых льгот для инвестиционных проектов, различные преференции и возможность создания свободной таможенной зоны. Активно развиваются проекты, связанные с Трансарктическим транспортным коридором – самой короткой и удобной круглогодичной артерией для доставки грузов, Северным морским путем.

"Здесь есть наша общая заинтересованность с китайскими партнерами. Мурманск – ключевой глубоководный незамерзающий порт, обеспечивающий этот маршрут. Он имеет прямой выход в Мировой океан, что исключает риски негативных действий недружественных стран", - пояснил Чибис, добавив, что в регионе базируется уникальный ледокольный флот, который обеспечивает бесперебойную навигацию. Для выработки инициатив по развитию маршрута президент РФ создал специальную комиссию Государственного совета, которая работает под руководством Чибиса, а также дал ряд поручений по масштабному увеличению имеющихся мощностей.

В том числе ведется работа по развитию Мурманского транспортного узла и расширению провозной способности к порту. Уже в 2026 году она вырастет до 45 миллионов тонн в год. К 2030 году мощность порта утроится, что стимулирует рост перевозок по Севморпути. В этом году запущен один из крупнейших в стране портов по перевалке угля – Морской торговый порт "Лавна", его объем перевалки 18 миллионов тонн в год. Построена новая ветка железной дороги с мостовой инфраструктурой. Также регион готовится стать новым центром судостроения и судоремонта, уже реализуется ряд проектов.

Все это позволяет наращивать грузооборот и открывает широкие возможности для реализации новых портовых проектов и сотрудничества в разных сферах.

"Крупные компании в сфере контейнерных перевозок и портовые операторы проявляют большой интерес к порту Мурманск. В сентябре мы подписали соответствующее соглашение по развитию контейнерных перевозок и развитию инфраструктуры с китайской компанией New New Shipping Line. Сейчас активно подбираем площадку в порту Мурманск для реализации проектов", – сообщил Чибис.