Торговый оборот Мурманской области с Китаем более чем в семь раз
19:19 01.11.2025
Торговый оборот Мурманской области с Китаем более чем в семь раз
Отношения Мурманской области и Китая динамично развиваются, торговый оборот за последние пять лет вырос более чем в семь раз, при этом потенциал у... РИА Новости, 01.11.2025
Новости
Мурманская область, Мурманск, Китай, Денис Мантуров, Андрей Чибис
Мурманск
Мурманск
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мурманск. Архивное фото
МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости. Отношения Мурманской области и Китая динамично развиваются, торговый оборот за последние пять лет вырос более чем в семь раз, при этом потенциал у сотрудничества арктического региона с Поднебесной очень высок, отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Чибис представил потенциал Мурманской области на заседании межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в Пекине, губернатор вошел в состав российской делегации под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова. Глава региона рассказал о развитии Мурманской области и о реализации на ее территории стратегически значимых арктических проектов.
"Китай входит в число крупнейших торговых партнеров Мурманской области: за последние пять лет торговый оборот увеличился в 7,2 раза. Главные направления экспорта – никель и изделия из него, рыба и морепродукты, железорудный концентрат, импортируются техника, оборудование и металлы", - сказал Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона.
Губернатор также отметил, что в прошлом году Мурманскую область посетили 26 тысяч китайских туристов, это треть всего иностранного турпотока.
Выступая на заседании комиссии, Чибис рассказал о преимуществах преференциальных режимов Арктической зоны РФ – это набор налоговых льгот для инвестиционных проектов, различные преференции и возможность создания свободной таможенной зоны. Активно развиваются проекты, связанные с Трансарктическим транспортным коридором – самой короткой и удобной круглогодичной артерией для доставки грузов, Северным морским путем.
"Здесь есть наша общая заинтересованность с китайскими партнерами. Мурманск – ключевой глубоководный незамерзающий порт, обеспечивающий этот маршрут. Он имеет прямой выход в Мировой океан, что исключает риски негативных действий недружественных стран", - пояснил Чибис, добавив, что в регионе базируется уникальный ледокольный флот, который обеспечивает бесперебойную навигацию. Для выработки инициатив по развитию маршрута президент РФ создал специальную комиссию Государственного совета, которая работает под руководством Чибиса, а также дал ряд поручений по масштабному увеличению имеющихся мощностей.
В том числе ведется работа по развитию Мурманского транспортного узла и расширению провозной способности к порту. Уже в 2026 году она вырастет до 45 миллионов тонн в год. К 2030 году мощность порта утроится, что стимулирует рост перевозок по Севморпути. В этом году запущен один из крупнейших в стране портов по перевалке угля – Морской торговый порт "Лавна", его объем перевалки 18 миллионов тонн в год. Построена новая ветка железной дороги с мостовой инфраструктурой. Также регион готовится стать новым центром судостроения и судоремонта, уже реализуется ряд проектов.
Все это позволяет наращивать грузооборот и открывает широкие возможности для реализации новых портовых проектов и сотрудничества в разных сферах.
"Крупные компании в сфере контейнерных перевозок и портовые операторы проявляют большой интерес к порту Мурманск. В сентябре мы подписали соответствующее соглашение по развитию контейнерных перевозок и развитию инфраструктуры с китайской компанией New New Shipping Line. Сейчас активно подбираем площадку в порту Мурманск для реализации проектов", – сообщил Чибис.
Он отметил, что портовая инфраструктура Мурманска позволяет принимать суда класса Capesize, а также обратил внимание на удобство Мурманска для расположения бондовых складов. Кроме того, уже началась реализация проекта многофункционального перевалочного комплекса для грузов Белоруссии с отправкой по СМП. В перспективе это новый логистический маршрут, который не только позволит экспортировать белорусские товары, но и импортировать в республику грузы из Китая и сократит сроки доставки, увеличит объемы и безопасность перевозок.
 
