Ученые рассказали, куда упал метеорит, пролетавший над Центральной Россией
Наука
 
00:38 01.11.2025 (обновлено: 11:39 01.11.2025)
Ученые рассказали, куда упал метеорит, пролетавший над Центральной Россией
Ученые рассказали, куда упал метеорит, пролетавший над Центральной Россией

ИКИ РАН: фрагменты метеорита могли упасть на трассе Москва — Петербург

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Часть фрагментов метеорита, пролетевшего над Центральной Россией, могли долететь до трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.
"Фрагменты московского тела выпали в окрестностях населенных пунктов Боровичи, Максатиха, Пестово, Удомля. Часть фрагментов могла долететь до трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург", — говорится в публикации.
По информации ученых, объект представлял собой железный и железно-каменный метеорит размером около одного метра, который разрушился после вхождения в атмосферу Земли.
"На поверхности Земли, согласно наблюдениям, могло оказаться значительное число небольших фрагментов размером порядка 1 см и несколько более крупных тел, размером от теннисного до баскетбольного мяча", — уточнили в лаборатории.
Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы несколько видеороликов с падением неизвестного объекта из космоса и образованием при этом яркого огненного следа. Утверждалось, что светящийся объект был виден из Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово в Московской области.
Метеор над Челябинской областью - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Над Челябинской областью ночью пролетел светящийся метеор
11 июля, 11:11
 
НаукаМоскваЗемляСанкт-ПетербургРоссийская академия наук
 
 
