https://ria.ru/20251101/rossija-2052437383.html
Россия ввела санкции против советника Минобороны Украины Кубракова
Россия ввела санкции против советника Минобороны Украины Кубракова - РИА Новости, 01.11.2025
Россия ввела санкции против советника Минобороны Украины Кубракова
Россия включила в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, советника Минобороны Украины Александра Кубракова, соответствующее постановление... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T22:32:00+03:00
2025-11-01T22:32:00+03:00
2025-11-01T22:33:00+03:00
россия
министерство обороны украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028502100_0:4:1280:724_1920x0_80_0_0_25689eebadc5fd4ff7b5bf890ad7b8f6.jpg
https://ria.ru/20251101/ukraina-2052436706.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028502100_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1785a87c72304ee3b04fb3f8641a0e36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны украины, в мире
Россия, Министерство обороны Украины, В мире
Россия ввела санкции против советника Минобороны Украины Кубракова
Россия ввела экономические санкции против советника Минобороны Украины Кубракова