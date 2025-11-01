Рейтинг@Mail.ru
22:32 01.11.2025 (обновлено: 22:33 01.11.2025)
Россия ввела санкции против советника Минобороны Украины Кубракова
Россия ввела санкции против советника Минобороны Украины Кубракова
россия, министерство обороны украины, в мире
Россия, Министерство обороны Украины, В мире
Россия ввела санкции против советника Минобороны Украины Кубракова

Россия ввела экономические санкции против советника Минобороны Украины Кубракова

CC BY-SA 4.0 / Максим Огородник / Александр КубраковАлександр Кубраков
CC BY-SA 4.0 / Максим Огородник / Александр Кубраков
Александр Кубраков. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия включила в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, советника Минобороны Украины Александра Кубракова, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры: ...Кубраков Александр Николаевич (Кубраков Олександр Миколайович)", - говорится в документе.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Россия ввела санкции против министра экономики Украины
РоссияМинистерство обороны УкраиныВ мире
 
 
