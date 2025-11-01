Рейтинг@Mail.ru
Levi's досрочно прекратил действие одного из товарных знаков в России
15:37 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/rossija-2052339081.html
Levi's досрочно прекратил действие одного из товарных знаков в России
Levi's досрочно прекратил действие одного из товарных знаков в России - РИА Новости, 01.11.2025
Levi's досрочно прекратил действие одного из товарных знаков в России
Крупный американский производитель одежды и обуви Levi Strauss and Co. досрочно прекратил действие одного из товарных знаков Dockers в России, выяснило РИА... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T15:37:00+03:00
2025-11-01T15:37:00+03:00
2025
1920
1920
true
Levi's досрочно прекратил действие одного из товарных знаков в России

Levi Strauss and Co. досрочно прекратил действие товарного знака Dockers в РФ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Крупный американский производитель одежды и обуви Levi Strauss and Co. досрочно прекратил действие одного из товарных знаков Dockers в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно данным базы, этот знак, зарегистрированный в мае 1995 года, использовался в основном для аксессуаров из кожи и ее имитации. Правовая охрана указанного товарного знака прекращена с 29 октября 2025 года.
"Levi Strauss and Co. по собственной инициативе (по своему заявлению как правообладателя) отказалась от товарного знака Dockers (с изобразительным элементом)", - прокомментировала РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн патент" Алина Акиншина.
По ее словам, с учетом того, что в 2022 году компания ушла из России, а срок продления товарного знака наступил как раз в 2025 году, можно предположить, что в рамках рассмотрения вопроса о продлении знака было принято решение прекратить его правовую охрану в принципе. "Возможно, это имиджевый шаг, подкрепляющий позицию компании в части ухода с российского рынка", - добавила Акиншина.
Эксперт уточнила, что ряд более поздних товарных знаков Dockers, принадлежащих компании, продолжают действовать.
Levi Strauss & Co - американский производитель одежды, известный в основном своими джинсами и обувью. Основан в 1853 году, штаб-квартера находится в Сан-Франциско. В 2022 году сеть сообщала, что решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы. При этом в июле того же года магазин Levi's возобновил работу в торговом центре "Авиапарк" в Москве под брендом JNS.
