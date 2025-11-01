Levi's досрочно прекратил действие одного из товарных знаков в России

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Крупный американский производитель одежды и обуви Levi Strauss and Co. досрочно прекратил действие одного из товарных знаков Dockers в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно данным базы, этот знак, зарегистрированный в мае 1995 года, использовался в основном для аксессуаров из кожи и ее имитации. Правовая охрана указанного товарного знака прекращена с 29 октября 2025 года.