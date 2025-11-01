https://ria.ru/20251101/ronaldu-2052441801.html
Дубль Роналду принес "Аль-Насру" победу в матче с "Аль-Фейхой"
"Аль-Наср" победил "Аль-Фейху" в матче седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
футбол
спорт
криштиану роналду
аль-наср
аль-фейха
саудовская аравия
саудовская аравия
