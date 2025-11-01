Рейтинг@Mail.ru
Дубль Роналду принес "Аль-Насру" победу в матче с "Аль-Фейхой" - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Футбол
Футбол
 
22:58 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/ronaldu-2052441801.html
Дубль Роналду принес "Аль-Насру" победу в матче с "Аль-Фейхой"
Дубль Роналду принес "Аль-Насру" победу в матче с "Аль-Фейхой" - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Дубль Роналду принес "Аль-Насру" победу в матче с "Аль-Фейхой"
"Аль-Наср" победил "Аль-Фейху" в матче седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T22:58:00+03:00
2025-11-01T22:58:00+03:00
футбол
спорт
криштиану роналду
аль-наср
аль-фейха
саудовская аравия
спорт, криштиану роналду, аль-наср, аль-фейха, саудовская аравия
Футбол, Спорт, Криштиану Роналду, Аль-Наср, Аль-Фейха, Саудовская Аравия
Дубль Роналду принес "Аль-Насру" победу в матче с "Аль-Фейхой"

Дубль Роналду принес "Аль-Насру" победу в матче чемпионата против "Аль-Фейхи"

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Соцсети футболиста
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Аль-Наср" победил "Аль-Фейху" в матче седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 2:1. В составе "Аль-Насра" забил Криштиану Роналду (37, 90+14 - пенальти). У "Аль-Фейхи" отличился Джейсон (13).
"Аль-Наср" одержал семь побед в семи стартовых турах чемпионата и с 21 очком продолжает лидировать в турнирной таблице. "Аль-Фейха" (8) располагается на десятой строчке.
Сын Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Сын Роналду забил дебютный гол в составе сборной Португалии
1 ноября, 16:36
 
ФутболСпортКриштиану РоналдуАль-НасрАль-ФейхаСаудовская Аравия
 
