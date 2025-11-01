Потерявший ноги ветеран СВО собирается побить рекорд по буксировке яхты

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Атлет силового экстрима, ветеран СВО Евгений Иванов, потерявший обе ноги, готовится установить рекорд мира по буксировке яхты весом более 50 тонн, рассказал РИА Новости его наставник, многократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники Сергей Агаджанян из Люберец по прозвищу Русский Халк.