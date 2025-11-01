Рейтинг@Mail.ru
Потерявший ноги ветеран СВО собирается побить рекорд по буксировке яхты - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Потерявший ноги ветеран СВО собирается побить рекорд по буксировке яхты
Атлет силового экстрима, ветеран СВО Евгений Иванов, потерявший обе ноги, готовится установить рекорд мира по буксировке яхты весом более 50 тонн, рассказал РИА РИА Новости Спорт, 01.11.2025
москва, люберцы, россия, сергей агаджанян
Москва, Люберцы, Россия, Сергей Агаджанян
Потерявший ноги ветеран СВО собирается побить рекорд по буксировке яхты

Ветеран СВО без ног Иванов собирается отбуксировать яхту весом более 50 тонн

© Фото : Сергей АгаджанянАтлет силового экстрима, ветеран СВО Евгений Иванов
Атлет силового экстрима, ветеран СВО Евгений Иванов - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : Сергей Агаджанян
Атлет силового экстрима, ветеран СВО Евгений Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Атлет силового экстрима, ветеран СВО Евгений Иванов, потерявший обе ноги, готовится установить рекорд мира по буксировке яхты весом более 50 тонн, рассказал РИА Новости его наставник, многократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники Сергей Агаджанян из Люберец по прозвищу Русский Халк.
Попытка установления мирового рекорда состоится 7 ноября в Москве. Регистрировать рекорд будет президент Международного союза стронгмена-силового экстрима Василий Грищенко.
"В Москве состоится попытка установления рекорда мира по буксировке яхты весом более 50 тонн с использованием специальной лестницы атлетом Федерации силового экстрима России без нижних конечностей, участником СВО, руководителем тульского отделения организации содействия ветеранам СВО "СВОИ" Евгением Ивановым", - сказал он.
В апреле в результате атаки вражеского дрона в зоне СВО Иванов потерял нижние конечности.
"Евгений Иванов, как участник СВО, является героем нашего времени, который не ищет легких путей, чтобы показать силу духа и волю нашего народа. Буксировка любого плавсредства является непростой задачей даже для опытных спортсменов, не говоря о том, что Евгений будет срывать и тянуть яхту по лестнице одними руками. Самым сложным в данном случае будет сам срыв яхты, которая будет иметь колоссальное сопротивление водной глади во время начала движения", - добавил Агаджанян.
Ветераны СВО в Сочи провели тренировки с лучшими российскими стрелками из лука - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Ветераны СВО провели тренировки с лучшими российскими стрелками из лука
12 мая, 16:04
 
