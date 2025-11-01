Путин поздравил 127-ю бригаду разведки с присвоением звания "гвардейская"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 127-й отдельной гвардейской бригады разведки с присвоением почетного наименования, отметив, что это высокая честь и признание особых заслуг, сообщается на сайте Кремля.

В среду Путин приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка МО РФ , где пообщался с военнослужащими 127-й отдельной бригады разведки 18 общевойсковой армии Южного военного округа. Позднее был опубликован указ о присвоении 127-й отдельной бригаде разведки почетное наименование "гвардейская".

"Поздравляю вас с присвоением 127-й отдельной бригаде разведки почётного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в послании.