Гол в концовке принес "ПСЖ" победу в матче чемпионата Франции
Футбол
 
21:00 01.11.2025 (обновлено: 23:11 01.11.2025)
Гол в концовке принес "ПСЖ" победу в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" обыграл "Ниццу" в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Нападающий "ПСЖ" Гонсалу Рамуш в матче Лиги 1
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" обыграл "Ниццу" в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Париже завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Гонсалу Рамуш (90+4).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
01 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
ПСЖ
1 : 0
Ницца
90‎’‎ • Гонсалу Рамуш
(Хвича Кварацхелия)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов провел встречу на скамейке запасных. Он ни разу не сыграл в текущем сезоне.
"ПСЖ" с 24 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. "Ницца" (17) занимает восьмую строчку.
В следующем туре "ПСЖ" 9 ноября сыграет в гостях с "Лионом", в этот же день "Ницца" проведет выездной матч с "Мецем".
Бруно Фернандеш - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Манчестер Юнайтед" прервал серию из трех побед в АПЛ
Футбол
 
