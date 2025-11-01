https://ria.ru/20251101/pszh-2052424433.html
Гол в концовке принес "ПСЖ" победу в матче чемпионата Франции
Гол в концовке принес "ПСЖ" победу в матче чемпионата Франции - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Гол в концовке принес "ПСЖ" победу в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" обыграл "Ниццу" в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T21:00:00+03:00
2025-11-01T21:00:00+03:00
2025-11-01T23:11:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
ницца
пари сен-жермен (псж)
чемпионат франции по футболу (лига 1)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889757877_0:89:1066:690_1920x0_80_0_0_9050ad2e40957d0bb0b991ab96248599.jpg
/20251101/myu-2052413924.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889757877_0:0:1066:801_1920x0_80_0_0_c3677207e051c316b50c2cbd73527e04.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, матвей сафонов, ницца, пари сен-жермен (псж), чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Ницца, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
Гол в концовке принес "ПСЖ" победу в матче чемпионата Франции
"ПСЖ" благодаря голу в концовке победил "Ниццу" в матче чемпионата Франции