Продовольственная безопасность России: как инновации развивают АПК

Продовольственная безопасность страны – важный фактор социально-экономического развития, который обеспечивает суверенитет и рост качества жизни граждан. Основа для этого – эффективная работа агропромышленного комплекса. Именно поэтому внедрение инноваций в агросектор – стратегически важная задача, которая активно поддерживается государством. По нацпроекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" господдержку получают научные разработки в области селекции и генетики, создаются условия для развития производств новой техники и оборудования, освоения перспективных технологий. В агропроме все шире задействуется искусственный интеллект.

Подробнее о том, как в России формируют продовольственную безопасность за счет внедрения инноваций в агросектор, читайте в материале РИА Новости.

Инновационная среда в АПК

О необходимости создавать условия для масштабного внедрения научно-исследовательских разработок в АПК с целью обеспечения продовольственной безопасности заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на 27-й агропромышленной выставке "Золотая осень". По его словам, для этого нужно использовать самые актуальные технологии и цифровые платформы.

Премьер особо отметил важность применения ИИ в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. С помощью искусственного интеллекта можно выводить на поля беспилотные комбайны и тракторы, следить за процессами на перерабатывающих предприятиях, вести мониторинг состояния растений и животных, контролировать соблюдение санитарных норм в пищепроме. Искусственный интеллект помогает аграриям снижать издержки и повышать эффективность.

"При создании такой инновационной среды важно опираться на отечественные программные решения. Через четыре года с ними будут работать не менее 80% российских организаций. Это наивысший уровень продовольственной безопасности, на основе которого мы будем развивать агросектор в ближайшие годы", – сказал Мишустин.

Так, по нацпроекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" к 2030 году планируется осуществить материально-техническое оснащение 12 лабораторий государственных образовательных и научно-исследовательских организаций, разрабатывающих критически важные ферментные препараты, пищевые и кормовые добавки.

За счет инновационных разработок создаются новые сорта сельхозкультур, которым не страшны ни капризы погоды, ни болезни, ни вредители. А в животноводстве для обеспечения высокопродуктивного поголовья в том числе используют технологию эмбриотрансфера.

Вычисляем болезнь по фото

По нацпроекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" современные научные решения активно внедряются в работу отечественного агропрома. В растениеводстве уже используется техника с автопилотированием, беспилотники, цифровые метеостанции и другие разработки.

Так, в 2025 году российская IT-компания R-Style Softlab создала платформу, которая позволяет в короткие сроки определять болезни агрокультур по фотографии. Провести точную диагностику состояния растений можно в режиме реального времени. Для этого агрономам или фермерам нужно загрузить фото листа, плода или стебля растения в мобильное приложение или через веб-интерфейс. Изображение анализируют алгоритмы машинного обучения, сравнивают материал с обширной базой данных заболеваний и выдают результат. Также с помощью сервиса можно получить рекомендации, как лечить болезнь и предотвратить ее распространение в будущем.

Лидер проекта RS-AgroStyle Илья Морозов рассказал РИА Новости, что разработка родилась на базе сотрудничества с Казанским государственным аграрным университетом.

"Сначала мы сделали тестовый сайт, на который можно было загрузить фотографию. Она обрабатывается нейронными сетями и дает результат в виде вероятности заболевания и вариантов лечения. Сейчас мы разрабатываем мобильное приложение, предназначенное в том числе людям, которые далеки от сельского хозяйства – например, выращивают цветы на подоконнике", – отметил Морозов.

По словам собеседника агентства, нейросеть настроена на самообучение – в нее постоянно поступают обновленные данные от ученых КазГАУ.

В дальнейшем разработчики компании планируют войти со своими решениями в сферу ветеринарии и уже работают над созданием платформы по диагностике болезней копыт крупного рогатого скота.

Генетическое здоровье на годы вперед

Ученые Государственного аграрного университета Северного Зауралья официально зарегистрировали в Роспатенте сразу пять уникальных баз данных.

"Для животноводства нами разработана база данных генетического тестирования крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, которая позволяет организовать целенаправленную селекцию, контролировать генетическое здоровье и моделировать стадо на годы вперед", – рассказала РИА Новости ректор аграрного университета Елена Бойко.

По ее словам, также созданы две базы данных – по болезням пищеварительной системы и гинекологическим патологиям животных. Ветеринары могут использовать их как практические инструменты, способные повысить точность диагностики и эффективность лечения.

В сфере растениеводства тюменские ученые сделали ставку на точное земледелие и разработали базы данных по азотному и фосфорному режимам. По сути, это готовые алгоритмы для дифференцированного внесения удобрений, что позволит аграриям оптимизировать затраты, снизить экологическую нагрузку, повысить плодородие почв.

"Наша следующая задача — перевод этих разработок в удобные программные продукты с дружественным интерфейсом для конечных пользователей — агрономов, зоотехников и ветеринаров. Для нас принципиально важно, чтобы каждый проект проходил путь от научной идеи до внедрения в реальный сектор, внося вклад в технологический суверенитет и продовольственную безопасность страны", – отметила Бойко.

Чума свиней не пройдет

В 2025 году сотрудники референтной лаборатории по африканской чуме свиней Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") во Владимире разработали высокоэффективную тест-систему для выявления вируса классической чумы свиней (КЧС).

"Тест-система позволяет быстро и точно выявить наличие генома вируса КЧС. Можно исследовать не только животных, но и продукты, корма, смывы – все это важно для профилактики и экспорта продукции. Тест-система позволяет реагировать оперативно, не дожидаясь массовых вспышек заболевания. Также она стабильна и надежна, ее можно использовать в ветеринарных лабораториях по всей стране", – рассказали РИА Новости в ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Эта система работает на основе современного метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени. В отличие от классической ПЦР с гелевой детекцией, она быстрее, безопаснее и снижает риск перекрестной контаминации, то есть уменьшает вероятность случайного загрязнения посторонним материалом – например, частицами вируса из других проб, из-за чего результат может оказаться ложным.