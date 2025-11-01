Президент Южной Кореи подтвердил разногласия по итогам АТЭС

"Как вы знаете, Кёнчжуйская декларация была окончательно согласована сегодня утром. Работа над окончательным текстом задержалась до 7.30 утра. Были разногласия при согласовании формулировок, и велась работа по их урегулированию… В целом, все государства-члены пришли к единому мнению и, как мне кажется, удалось достичь действительно содержательного итога относительно пути, по которому должны двигаться Азиатско-Тихоокеанский регион и весь мир", - сказал президент, отвечая на вопрос агентства.