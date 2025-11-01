https://ria.ru/20251101/prezident-2052261875.html
Президент Южной Кореи подтвердил разногласия по итогам АТЭС
КЁНЧЖУ (Южная Корея), 1 ноя - РИА Новости. Страны-участницы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) имели разногласия при согласовании формулировок итогового заявления, но при этом удалось достичь содержательного итога, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в ответ на вопрос РИА Новости.
Как сообщил РИА Новости источник в МИД РФ, некоторые недружественные России
страны пытались протащить в итоговую декларацию саммита АТЭС тему Украины
, но им это не удалось.
"Как вы знаете, Кёнчжуйская декларация была окончательно согласована сегодня утром. Работа над окончательным текстом задержалась до 7.30 утра. Были разногласия при согласовании формулировок, и велась работа по их урегулированию… В целом, все государства-члены пришли к единому мнению и, как мне кажется, удалось достичь действительно содержательного итога относительно пути, по которому должны двигаться Азиатско-Тихоокеанский регион и весь мир", - сказал президент, отвечая на вопрос агентства.
Центральное событие недели саммита АТЭС - саммит лидеров - впервые за 20 лет стартовал в пятницу в Южной Корее
и продлится до субботы. В этом году на саммите в Кёнчжу присутствуют делегации от всех 21 стран-участниц, а также гости: директор-распорядитель Международного валютного фонда и наследный принц приглашенной страны - Объединенных Арабских Эмиратов. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Алексей Оверчук
