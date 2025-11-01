Рейтинг@Mail.ru
Президент Южной Кореи подтвердил разногласия по итогам АТЭС - РИА Новости, 01.11.2025
10:37 01.11.2025
Президент Южной Кореи подтвердил разногласия по итогам АТЭС
Президент Южной Кореи подтвердил разногласия по итогам АТЭС

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён во время заседания лидеров экономик АТЭС в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Кёнджу. Архивное фото
КЁНЧЖУ (Южная Корея), 1 ноя - РИА Новости. Страны-участницы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) имели разногласия при согласовании формулировок итогового заявления, но при этом удалось достичь содержательного итога, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в ответ на вопрос РИА Новости.
Как сообщил РИА Новости источник в МИД РФ, некоторые недружественные России страны пытались протащить в итоговую декларацию саммита АТЭС тему Украины, но им это не удалось.
"Как вы знаете, Кёнчжуйская декларация была окончательно согласована сегодня утром. Работа над окончательным текстом задержалась до 7.30 утра. Были разногласия при согласовании формулировок, и велась работа по их урегулированию… В целом, все государства-члены пришли к единому мнению и, как мне кажется, удалось достичь действительно содержательного итога относительно пути, по которому должны двигаться Азиатско-Тихоокеанский регион и весь мир", - сказал президент, отвечая на вопрос агентства.
Центральное событие недели саммита АТЭС - саммит лидеров - впервые за 20 лет стартовал в пятницу в Южной Корее и продлится до субботы. В этом году на саммите в Кёнчжу присутствуют делегации от всех 21 стран-участниц, а также гости: директор-распорядитель Международного валютного фонда и наследный принц приглашенной страны - Объединенных Арабских Эмиратов. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Алексей Оверчук.
Саммит АТЭС в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В итоговой декларации саммита АТЭС не упоминается украинский кризис
