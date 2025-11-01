Рейтинг@Mail.ru
18:11 01.11.2025
Возгорание на полях в Кузбассе потушили
юрга
белово
евгений романов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, юрга, белово, евгений романов, мчс россии
Происшествия, Юрга, Белово, Евгений Романов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 1 ноя – РИА Новости. Возгорание на полях в трех муниципалитетах Кузбасса ликвидировано, пострадавших нет, сообщил РИА Новости руководитель департамента информационной политики региона Евгений Романов.
Ранее в соцсетях начали расходиться кадры пожаров на полях, которые по данным подписчиков, начались в Юрге, Белове и Промышленной. Как сообщали РИА Новости в ГУ МЧС по региону, перехода на жилые дома в Белово и Юрге нет. Информация по Промышленной отсутствовала. По данным ГУ МЧС, в Юрге площадь пожара составила 23 тысячи квадратных метров.
"В Юрге, Белово и Промышленной термоточки ликвидированы. Пострадавших нет", – сообщил агентству собеседник агентства.
Сотрудник МЧС на месте пожара
В двух кузбасских муниципалитетах загорелись поля
17:17
 
ПроисшествияЮргаБеловоЕвгений РомановМЧС России
 
 
