https://ria.ru/20251101/pozhar-2052415901.html
Возгорание на полях в Кузбассе потушили
Возгорание на полях в Кузбассе потушили - РИА Новости, 01.11.2025
Возгорание на полях в Кузбассе потушили
Возгорание на полях в трех муниципалитетах Кузбасса ликвидировано, пострадавших нет, сообщил РИА Новости руководитель департамента информационной политики... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T18:11:00+03:00
2025-11-01T18:11:00+03:00
2025-11-01T20:14:00+03:00
происшествия
юрга
белово
евгений романов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
https://ria.ru/20251101/pozhar-2052378418.html
юрга
белово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, юрга, белово, евгений романов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Юрга, Белово, Евгений Романов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Возгорание на полях в Кузбассе потушили
В Кузбассе потушили пожар на полях в Юрге, Белово и Промышленной