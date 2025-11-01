https://ria.ru/20251101/pozhar-2052378418.html
В двух кузбасских муниципалитетах загорелись поля
Поля горят в Белово и Юрге Кемеровской области, перехода на жилые дома нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 01.11.2025
происшествия
белово
юрга
кемеровская область
