В двух кузбасских муниципалитетах загорелись поля

КЕМЕРОВО, 1 ноя – РИА Новости. Поля горят в Белово и Юрге Кемеровской области, перехода на жилые дома нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по региону.

Кадры горящих полей в указанных муниципалитетах расходятся в соцсетях. Также подписчики сообщают о пожарах на полях в Промышленной. По их данным, тушение пожара осложняет сильный ветер.