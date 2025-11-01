Рейтинг@Mail.ru
В двух кузбасских муниципалитетах загорелись поля
17:17 01.11.2025 (обновлено: 17:20 01.11.2025)
В двух кузбасских муниципалитетах загорелись поля
В двух кузбасских муниципалитетах загорелись поля
Поля горят в Белово и Юрге Кемеровской области, перехода на жилые дома нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 01.11.2025
В двух кузбасских муниципалитетах загорелись поля

В двух кузбасских муниципалитетах загорелись поля, пожар не угрожает жилым домам

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС на месте пожара
Сотрудник МЧС на месте пожара - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС на месте пожара. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 1 ноя – РИА Новости. Поля горят в Белово и Юрге Кемеровской области, перехода на жилые дома нет, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по региону.
Кадры горящих полей в указанных муниципалитетах расходятся в соцсетях. Также подписчики сообщают о пожарах на полях в Промышленной. По их данным, тушение пожара осложняет сильный ветер.
«
"Перехода на жилые дома нет, что в Белово, что в Юрге. По Промышленной информации нет. В Юрге площадь пожара 23 тысячи квадратных метров. Поля (горят – ред.)", – сказала собеседница агентства.
В данный момент на территории Кемеровской области сильный ветер.
Лесной пожар на острове Недоразумения в Охотском море. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В 20 километрах от Магадана горит остров Недоразумения
29 октября, 14:00
 
ПроисшествияБеловоЮргаКемеровская область
 
 
