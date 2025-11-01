https://ria.ru/20251101/pozhar-2052246007.html
Пожар на острове Недоразумения в Магаданской области потушили
Сотрудники "Авиалесоохраны" и спасатели потушили пожар на острове Недоразумения, который расположен в 20 километрах от Магадана, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.11.2025
МАГАДАН, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудники "Авиалесоохраны" и спасатели потушили пожар на острове Недоразумения, который расположен в 20 километрах от Магадана, сообщает правительство региона.
В среду руководитель центра управления Магаданской областью
Павел Береговой заявил о пожаре на острове Недоразумения. Его тушили в экстремальных условиях - в мороз минус 17 градусов, - поэтому вертолет к работе привлечь не смогли. На острове горели торфяники и сухая растительность, хозяйственные постройки на территории турбазы огнем не были затронуты. Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление в министерство природных ресурсов и экологии региона в связи с многократным увеличением площади пожара за несколько дней. В ночь с пятницы на субботу на побережье региона выпал снег, который, вероятно, и повлиял на тушение огня.
"Лесной пожар, действовавший на острове Недоразумения, ликвидирован работниками "Авиалесоохраны". Пожар действовал четверо суток. В тушении пожара в общей сложности приняли участие 19 работников "Авиалесоохраны" и пожарно-спасательного центра. Общая площадь, пройденная огнем, составила 67 гектаров. Граждане и экономическая инфраструктура в ходе пожара не пострадали", - говорится в сообщении правительства.
Правительство добавило, что группировка, занимавшаяся тушением пожара, возвращается в Магадан
.
В последние годы на острове Недоразумения построили туристическую базу, его экологическая система считается уникальной.