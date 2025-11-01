Рейтинг@Mail.ru
Пожар на острове Недоразумения в Магаданской области потушили - РИА Новости, 01.11.2025
08:11 01.11.2025
Пожар на острове Недоразумения в Магаданской области потушили
Пожар на острове Недоразумения в Магаданской области потушили
Сотрудники "Авиалесоохраны" и спасатели потушили пожар на острове Недоразумения, который расположен в 20 километрах от Магадана, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.11.2025
происшествия, магадан, магаданская область
Происшествия, Магадан, Магаданская область
Пожар на острове Недоразумения в Магаданской области потушили

Пожар на острове Недоразумения в 20 км от Магадана потушили

МАГАДАН, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудники "Авиалесоохраны" и спасатели потушили пожар на острове Недоразумения, который расположен в 20 километрах от Магадана, сообщает правительство региона.
В среду руководитель центра управления Магаданской областью Павел Береговой заявил о пожаре на острове Недоразумения. Его тушили в экстремальных условиях - в мороз минус 17 градусов, - поэтому вертолет к работе привлечь не смогли. На острове горели торфяники и сухая растительность, хозяйственные постройки на территории турбазы огнем не были затронуты. Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление в министерство природных ресурсов и экологии региона в связи с многократным увеличением площади пожара за несколько дней. В ночь с пятницы на субботу на побережье региона выпал снег, который, вероятно, и повлиял на тушение огня.
"Лесной пожар, действовавший на острове Недоразумения, ликвидирован работниками "Авиалесоохраны". Пожар действовал четверо суток. В тушении пожара в общей сложности приняли участие 19 работников "Авиалесоохраны" и пожарно-спасательного центра. Общая площадь, пройденная огнем, составила 67 гектаров. Граждане и экономическая инфраструктура в ходе пожара не пострадали", - говорится в сообщении правительства.
Правительство добавило, что группировка, занимавшаяся тушением пожара, возвращается в Магадан.
В последние годы на острове Недоразумения построили туристическую базу, его экологическая система считается уникальной.
Дождь в городе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Третий год подряд октябрь в Москве превышает норму осадков
ПроисшествияМагаданМагаданская область
 
 
