Друзья и коллеги Попова приходят к ЦКБ в Москве, где простятся с артистом

Друзья и коллеги актера Романа Попова собираются у ЦКБ №1 в Москве, где в субботу пройдет церемония прощания с артистом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2025
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Друзья и коллеги актера Романа Попова собираются у ЦКБ №1 в Москве, где в субботу пройдет церемония прощания с артистом, передает корреспондент РИА Новости.
Попов
умер во вторник в возрасте 40 лет от осложнений после проведенной химиотерапии.
Пришедшие на церемонию несут к траурному залу цветы и ожидают возможности проститься с артистом.
Гражданская процедура пройдет с 11.00 мск, а в 13.00 мск начнется отпевание, на которое "семья убедительно просит остаться только родных и близких".
Роман Попов наиболее известен по роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Он родился 9 февраля 1985 года. В 2018 году у Попова был диагностирован рак мозга. В августе 2025 года, согласно открытым источникам, актер рассказывал, что у него случился рецидив. У артиста осталось трое детей - сын 15 лет и две дочери 13 и шести лет.