В Москве завершилось прощание с Романом Поповым

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Прощание с актером Романом Поповым завершилось в ЦКБ №1 в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Попов умер во вторник в возрасте 40 лет от осложнений после проведенной химиотерапии.

В прощальном зале ЦКБ собрались родные, друзья и коллеги артиста.

Гражданская процедура продлилась с 11.00 до 13.00 мск, после чего началось отпевание, на котором семья убедительно просила остаться только родных и близких.

Проститься с Поповым пришли его друзья и коллеги, среди которых шоумен Оганес Григорян, комик Карен Арутюнов, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра "Окко" Гавриил Гордеев, музыканты Роман Архипов и Александр Асташенок и другие.

Артиста проводили в последний путь аплодисментами.