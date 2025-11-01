В Москве завершилось прощание с Романом Поповым

https://ria.ru/20251101/popov-2052295939.html
Прощание с актером Романом Поповым завершилось в ЦКБ №1 в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2025
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Прощание с актером Романом Поповым завершилось в ЦКБ №1 в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Попов умер во вторник в возрасте 40 лет от осложнений после проведенной химиотерапии.
В прощальном зале ЦКБ собрались родные, друзья и коллеги артиста.
Гражданская процедура продлилась с 11.00 до 13.00 мск, после чего началось отпевание, на котором семья убедительно просила остаться только родных и близких.
Проститься с Поповым пришли его друзья и коллеги, среди которых шоумен Оганес Григорян, комик Карен Арутюнов, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра "Окко" Гавриил Гордеев, музыканты Роман Архипов и Александр Асташенок и другие.
Артиста проводили в последний путь аплодисментами.
Попов наиболее известен по роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Он родился 9 февраля 1985 года. В 2018 году у Попова был диагностирован рак мозга. В августе 2025 года, согласно открытым источникам, актер рассказывал, что у него случился рецидив. У артиста осталось трое детей: сын 15 лет и две дочери - 13 и шести лет.