Друг актера Попова рассказал о его последнем желании

"Будет кремация. Я знаю, что у него было последнее желание, чтобы его развеяли на Черным морем", - сказал Григорян.

Также в окружении актера сообщили, что вероятно, часть праха действительно будет развеяна над морем, а другая часть - захоронена на Троекуровском кладбище.

Попов наиболее известен по роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Он родился 9 февраля 1985 года. В 2018 году у Попова был диагностирован рак мозга. В августе 2025 года, согласно открытым источникам, актер рассказывал, что у него случился рецидив. У артиста осталось трое детей - сын 15 лет и две дочери 13 и шести лет.