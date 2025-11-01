Рейтинг@Mail.ru
Друг актера Попова рассказал о его последнем желании
11:18 01.11.2025 (обновлено: 13:33 01.11.2025)
Друг актера Попова рассказал о его последнем желании
Актера Романа Попова кремируют, он хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем, сообщил РИА Новости его друг, шоумен Оганес Григорян. РИА Новости, 01.11.2025
Друг актера Попова рассказал о его последнем желании

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Актера Романа Попова кремируют, он хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем, сообщил РИА Новости его друг, шоумен Оганес Григорян.
Попов умер во вторник в возрасте 40 лет от осложнений после проведенной химиотерапии. Прощание с ним проходит в субботу в ЦКБ №1 в Москве.
"Будет кремация. Я знаю, что у него было последнее желание, чтобы его развеяли на Черным морем", - сказал Григорян.
Также в окружении актера сообщили, что вероятно, часть праха действительно будет развеяна над морем, а другая часть - захоронена на Троекуровском кладбище.
Друг отметил, что детали захоронения пока еще под вопросом.
Попов наиболее известен по роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Он родился 9 февраля 1985 года. В 2018 году у Попова был диагностирован рак мозга. В августе 2025 года, согласно открытым источникам, актер рассказывал, что у него случился рецидив. У артиста осталось трое детей - сын 15 лет и две дочери 13 и шести лет.
Актер Роман Попов - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
СМИ раскрыли подробности смерти актера Романа Попова
