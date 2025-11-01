https://ria.ru/20251101/popov-2052271482.html
Друг актера Попова рассказал о его последнем желании
Актера Романа Попова кремируют, он хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем, сообщил РИА Новости его друг, шоумен Оганес Григорян. РИА Новости, 01.11.2025
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Актера Романа Попова кремируют, он хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем, сообщил РИА Новости его друг, шоумен Оганес Григорян.
Попов
умер во вторник в возрасте 40 лет от осложнений после проведенной химиотерапии. Прощание с ним проходит в субботу в ЦКБ №1 в Москве.
.
«
"Будет кремация. Я знаю, что у него было последнее желание, чтобы его развеяли на Черным морем", - сказал Григорян.
Также в окружении актера сообщили, что вероятно, часть праха действительно будет развеяна над морем, а другая часть - захоронена на Троекуровском кладбище.
Друг отметил, что детали захоронения пока еще под вопросом.
Попов наиболее известен по роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Он родился 9 февраля 1985 года. В 2018 году у Попова был диагностирован рак мозга. В августе 2025 года, согласно открытым источникам, актер рассказывал, что у него случился рецидив. У артиста осталось трое детей - сын 15 лет и две дочери 13 и шести лет.