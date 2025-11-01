Вильфанд предупредил о резком похолодании в регионах азиатской части России

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Резкое похолодание на 15 градусов за два-три дня ожидается в густонаселённых регионах азиатской части России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По данным Гидрометцентра, существенное изменение температурного режима затронет Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Алтайский край, республику Алтай, а также юг Красноярского края.
"В самых густонаселённых регионах азиатской части страны, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае, а также в Республике Алтай и на юге Красноярского края наблюдается очень сильное изменение температурного режима. В течение двух-трех дней температура упадёт на 15 градусов", - сказал Вильфанд.
Учёный отметил, что с понедельника ночные и дневные температуры в регионе станут отрицательными и пойдут осадки в виде мокрого снега. Также он добавил, что на севере Урала ожидается гололёд, а также формирование льда на проводах и деревьях.
