10:57 01.11.2025
Вильфанд предупредил о резком похолодании в регионах азиатской части России
Вильфанд предупредил о резком похолодании в регионах азиатской части России
россия
кемеровская область
алтайский край
роман вильфанд
гидрометцентр
россия, кемеровская область, алтайский край, роман вильфанд, гидрометцентр
Россия, Кемеровская область, Алтайский край, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
© iStock.com / Thomas FaullТермометр
Термометр. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Резкое похолодание на 15 градусов за два-три дня ожидается в густонаселённых регионах азиатской части России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По данным Гидрометцентра, существенное изменение температурного режима затронет Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Алтайский край, республику Алтай, а также юг Красноярского края.
"В самых густонаселённых регионах азиатской части страны, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае, а также в Республике Алтай и на юге Красноярского края наблюдается очень сильное изменение температурного режима. В течение двух-трех дней температура упадёт на 15 градусов", - сказал Вильфанд.
Учёный отметил, что с понедельника ночные и дневные температуры в регионе станут отрицательными и пойдут осадки в виде мокрого снега. Также он добавил, что на севере Урала ожидается гололёд, а также формирование льда на проводах и деревьях.
РоссияКемеровская областьАлтайский крайРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
