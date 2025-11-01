Поддержка агробизнеса Башкортостана составит 440 миллионов рублей

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Объем поддержки малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Башкортостана в 2026 году составит 440 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что данная сумма на 20 миллионов рублей превышает объем средств, выделенных на эти цели в 2025 году.

Заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан – министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов указал, что малые формы хозяйствования продолжают играть значимую роль в развитии агропромышленного комплекса республики.

"Важно, что нам удается сохранить объемы их поддержки, без этого сложно рассчитывать на дальнейший рост производства в этом секторе", – приводит пресс-служба слова Фазрахманова.

По данным пресс-службы, в 2026 году планируется направить 162,9 миллиона рублей на гранты "Агростартап" и 29,4 миллиона рублей на гранты "Агромотиватор" для поддержки участников специальной военной операции. Кроме того, 23 миллиона рублей будут выделены на поддержку материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Объем субсидий на возмещение затрат семейных ферм составит 130,6 миллиона рублей, а на возмещение затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов — 98,2 миллиона рублей. Дополнительно 4,6 миллиона рублей направят в центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, а 20 миллионов рублей — на гранты "Агротуризм".