На форуме в Мариуполе приняли петицию об осуждении преступлений ВСУ

МАРИУПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Петицию к мировому сообществу с призывом осудить военные преступления и террористические акты на территории Российской Федерации приняли на международном форуме молодых дипломатов "Меркурий-2025" в Мариуполе, рассказала журналистам руководитель представительства МИД России в Донецке Наталья Михайлова.

"По итогам ребята приняли петицию к международному сообществу о необходимости остановить киевский режим в своих действиях, в том терроре, который они сейчас совершают по отношению к мирным гражданам Российской Федерации, к женщинам, старикам, детям", — сказала Михайлова.