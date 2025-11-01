Рейтинг@Mail.ru
На форуме в Мариуполе приняли петицию об осуждении преступлений ВСУ - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/petitsiya-2052285811.html
На форуме в Мариуполе приняли петицию об осуждении преступлений ВСУ
На форуме в Мариуполе приняли петицию об осуждении преступлений ВСУ - РИА Новости, 01.11.2025
На форуме в Мариуполе приняли петицию об осуждении преступлений ВСУ
Петицию к мировому сообществу с призывом осудить военные преступления и террористические акты на территории Российской Федерации приняли на международном форуме РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T12:27:00+03:00
2025-11-01T12:27:00+03:00
в мире
россия
мариуполь
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg
https://ria.ru/20251101/ukraina-2052234556.html
россия
мариуполь
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мариуполь, донецк
В мире, Россия, Мариуполь, Донецк
На форуме в Мариуполе приняли петицию об осуждении преступлений ВСУ

Петицию об осуждении преступлений ВСУ в России приняли на форуме в Мариуполе

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАРИУПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Петицию к мировому сообществу с призывом осудить военные преступления и террористические акты на территории Российской Федерации приняли на международном форуме молодых дипломатов "Меркурий-2025" в Мариуполе, рассказала журналистам руководитель представительства МИД России в Донецке Наталья Михайлова.
"По итогам ребята приняли петицию к международному сообществу о необходимости остановить киевский режим в своих действиях, в том терроре, который они сейчас совершают по отношению к мирным гражданам Российской Федерации, к женщинам, старикам, детям", — сказала Михайлова.
Согласно тексту, петицию приняли не только участники форума из России, но и из 20 зарубежных стран: Венгрии, Исламской Республики Иран, Йеменской Республики, Китайской Народной Республики, Королевства Швеции, Ливанской Республики, Монголии, Республики Абхазия, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Южная Осетия, Российской Федерации, Словацкой Республики, Соединенных Штатов Америки, Социалистической Республики Вьетнам, Туркменистана, Федеративной Республики Бразилия, Федеративной Республики Нигерия, Чешской Республики.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Все будет гореть": на Украине забили тревогу из-за случившегося в Киеве
04:20
 
В миреРоссияМариупольДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала