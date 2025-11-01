На форуме в Мариуполе приняли петицию об осуждении преступлений ВСУ

МАРИУПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Петицию к мировому сообществу с призывом осудить военные преступления и террористические акты на территории Российской Федерации приняли на международном форуме молодых дипломатов "Меркурий-2025" в Мариуполе, рассказала журналистам руководитель представительства МИД России в Донецке Наталья Михайлова.
"По итогам ребята приняли петицию к международному сообществу о необходимости остановить киевский режим в своих действиях, в том терроре, который они сейчас совершают по отношению к мирным гражданам Российской Федерации, к женщинам, старикам, детям", — сказала Михайлова.
Согласно тексту, петицию приняли не только участники форума из России, но и из 20 зарубежных стран: Венгрии, Исламской Республики Иран, Йеменской Республики, Китайской Народной Республики, Королевства Швеции, Ливанской Республики, Монголии, Республики Абхазия, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Южная Осетия, Российской Федерации, Словацкой Республики, Соединенных Штатов Америки, Социалистической Республики Вьетнам, Туркменистана, Федеративной Республики Бразилия, Федеративной Республики Нигерия, Чешской Республики.