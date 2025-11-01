https://ria.ru/20251101/peterburg-2052327001.html
В Петербурге задержали экс-главу иностранной компании
В Петербурге задержали экс-главу иностранной компании - РИА Новости, 01.11.2025
В Петербурге задержали экс-главу иностранной компании
Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя одного из прибалтийских государств, объявленного в международный розыск за присвоение около 1 миллиона евро в бытность РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T14:59:00+03:00
2025-11-01T14:59:00+03:00
2025-11-01T15:29:00+03:00
санкт-петербург
латвия
литва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
интерпол
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251029/ural-2051553971.html
https://ria.ru/20251029/krazha-2051362435.html
санкт-петербург
латвия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, латвия, литва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), интерпол, происшествия
Санкт-Петербург, Латвия, Литва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Интерпол, Происшествия
В Петербурге задержали экс-главу иностранной компании
В Петербурге задержали жителя Прибалтики, находившегося в международном розыске
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя одного из прибалтийских государств, объявленного в международный розыск за присвоение около 1 миллиона евро в бытность главой иностранной компании, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Тридцать первого октября... у дома 10-12 по улице Красного Текстильщика... сотрудники отдела НЦБ Интерпола
ГУ МВД России
задержали находившегося в международном розыске 66-летнего жителя одной из стран Балтии", – говорится в сообщении.
Как уточняют в главке, задержанный в 2014-2019 годах был директором и акционером "крупной иностранной фирмы". Когда началась процедура ее банкротства, он "без каких-либо законных оснований" начал выводить деньги со счетов, похитив 1 056 175 евро.
"Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска", – добавили в ГУМВД.
Полиция Петербурга
не приводит персональных данных задержанного, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о бывшем гендиректоре компании Overseas Baltic. По его данным, мужчина имеет статус негражданина Латвии
, а в розыск его объявили правоохранительные органы Литвы
.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.