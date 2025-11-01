Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали экс-главу иностранной компании
14:59 01.11.2025 (обновлено: 15:29 01.11.2025)
В Петербурге задержали экс-главу иностранной компании
В Петербурге задержали экс-главу иностранной компании
Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя одного из прибалтийских государств, объявленного в международный розыск за присвоение около 1 миллиона евро
В Петербурге задержали экс-главу иностранной компании

В Петербурге задержали жителя Прибалтики, находившегося в международном розыске

Наручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя одного из прибалтийских государств, объявленного в международный розыск за присвоение около 1 миллиона евро в бытность главой иностранной компании, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Тридцать первого октября... у дома 10-12 по улице Красного Текстильщика... сотрудники отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России задержали находившегося в международном розыске 66-летнего жителя одной из стран Балтии", – говорится в сообщении.
Как уточняют в главке, задержанный в 2014-2019 годах был директором и акционером "крупной иностранной фирмы". Когда началась процедура ее банкротства, он "без каких-либо законных оснований" начал выводить деньги со счетов, похитив 1 056 175 евро.
"Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска", – добавили в ГУМВД.
Полиция Петербурга не приводит персональных данных задержанного, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о бывшем гендиректоре компании Overseas Baltic. По его данным, мужчина имеет статус негражданина Латвии, а в розыск его объявили правоохранительные органы Литвы.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
