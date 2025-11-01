В Петербурге задержали экс-главу иностранной компании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя одного из прибалтийских государств, объявленного в международный розыск за присвоение около 1 миллиона евро в бытность главой иностранной компании, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"Тридцать первого октября... у дома 10-12 по улице Красного Текстильщика... сотрудники отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России задержали находившегося в международном розыске 66-летнего жителя одной из стран Балтии", – говорится в сообщении.

Как уточняют в главке, задержанный в 2014-2019 годах был директором и акционером "крупной иностранной фирмы". Когда началась процедура ее банкротства, он "без каких-либо законных оснований" начал выводить деньги со счетов, похитив 1 056 175 евро.

"Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска", – добавили в ГУМВД.

Полиция Петербурга не приводит персональных данных задержанного, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о бывшем гендиректоре компании Overseas Baltic. По его данным, мужчина имеет статус негражданина Латвии , а в розыск его объявили правоохранительные органы Литвы