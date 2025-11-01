https://ria.ru/20251101/ovchinskiy-2052315443.html
Овчинский: 120 семей переехали в дом на Ереванской улице по реновации
Овчинский: 120 семей переехали в дом на Ереванской улице по реновации - РИА Новости, 01.11.2025
Овчинский: 120 семей переехали в дом на Ереванской улице по реновации
На юге Москвы 120 семей переехали в дом, построенный на Ереванской улице по программе реновации, сообщил министр правительства столицы, руководитель... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T16:10:00+03:00
2025-11-01T16:10:00+03:00
2025-11-01T16:10:00+03:00
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:204:1706:1164_1920x0_80_0_0_000d7b200117f9e9f831ea0e7d09e5e3.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:44:1706:1324_1920x0_80_0_0_927e4fe53e8e8e8665f39f2bbd7501bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: 120 семей переехали в дом на Ереванской улице по реновации
Овчинский: 120 семей переехали в дом на Ереванской улице по программе реновации
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. На юге Москвы 120 семей переехали в дом, построенный на Ереванской улице по программе реновации, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что под заселение передали дом в районе Царицыно по адресу: Ереванская улица, 4, корпус 2.
"В Царицыне 120 семей отпраздновали новоселье в пятисекционном жилом комплексе по адресу: улица Ереванская, дом 4, корпус 2. Новостройка состоит из 253 квартир общей площадью свыше 14 тысяч квадратных метров. В том числе для маломобильных жильцов с ограниченными возможностями здоровья оборудованы две квартиры: в них широкие коридоры и дверные проемы, а в санузлах предусмотрены специальные поручни", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что всего в районе Царицыно по реновации планируется переселить 36 тысяч москвичей из 141 старого здания.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.