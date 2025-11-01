Овчинский: 120 семей переехали в дом на Ереванской улице по реновации

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. На юге Москвы 120 семей переехали в дом, построенный на Ереванской улице по программе реновации, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что под заселение передали дом в районе Царицыно по адресу: Ереванская улица, 4, корпус 2.

"В Царицыне 120 семей отпраздновали новоселье в пятисекционном жилом комплексе по адресу: улица Ереванская, дом 4, корпус 2. Новостройка состоит из 253 квартир общей площадью свыше 14 тысяч квадратных метров. В том числе для маломобильных жильцов с ограниченными возможностями здоровья оборудованы две квартиры: в них широкие коридоры и дверные проемы, а в санузлах предусмотрены специальные поручни", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

В сообщении уточняется, что всего в районе Царицыно по реновации планируется переселить 36 тысяч москвичей из 141 старого здания.