Овчинский: в Москве открылась фотовыставка о профессиях в стройотрасли
Овчинский: в Москве открылась фотовыставка о профессиях в стройотрасли
2025-11-01T14:00:00+03:00
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Фотовыставка, посвященная профессиям в области строительства, открылась в парке "Красная Пресня" в Москве, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"За каждым домом, мостом или городским сооружением стоит команда профессионалов, чьи знания и навыки создают комфортную и функциональную среду для жизни миллионов москвичей. Подобные выставки помогают горожанам по-новому взглянуть на профессии в строительной сфере и осознать их важность для создания качественной городской среды", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
На выставке представлены портреты сотрудников крупнейших строительных компаний Москвы. Среди них инженеры, архитекторы и другие специалисты, чья работа влияет на облик столицы, подчеркивается в сообщении.
Экспозицию, как указывается в нем, можно посетить бесплатно до 30 ноября включительно.