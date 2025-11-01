Шугаев заявил о возросшем интересе к российскому оружию за рубежом

«

"Боевой опыт всегда является фактором, который покупатели принимают во внимание при выборе между различными предложениями по системам вооружений. С полной уверенностью могу сказать, что успешный боевой опыт и высокая эффективность, продемонстрированные нашим оружием, повышают его привлекательность в глазах зарубежных партнеров. Кроме того, боевой опыт, накопленный инновационными системами, такими как различные типы беспилотных летательных аппаратов, позволяет нам расширить ассортимент продукции, доступной для экспорта. Действенность этих новых образцов техники уже доказана", - сказал Шугаев в интервью, размещенном на сайте службы.