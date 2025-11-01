Рейтинг@Mail.ru
Шугаев заявил о возросшем интересе к российскому оружию за рубежом - РИА Новости, 01.11.2025
17:54 01.11.2025 (обновлено: 20:35 01.11.2025)
Шугаев заявил о возросшем интересе к российскому оружию за рубежом
Шугаев заявил о возросшем интересе к российскому оружию за рубежом

Шугаев: успех российского оружия на СВО повысил его рейтинг и расширил экспорт

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Успешное применение российского оружия на СВО повысило его рейтинг и расширило его экспортный ассортимент, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев.
«

"Боевой опыт всегда является фактором, который покупатели принимают во внимание при выборе между различными предложениями по системам вооружений. С полной уверенностью могу сказать, что успешный боевой опыт и высокая эффективность, продемонстрированные нашим оружием, повышают его привлекательность в глазах зарубежных партнеров. Кроме того, боевой опыт, накопленный инновационными системами, такими как различные типы беспилотных летательных аппаратов, позволяет нам расширить ассортимент продукции, доступной для экспорта. Действенность этих новых образцов техники уже доказана", - сказал Шугаев в интервью, размещенном на сайте службы.

В то же время он отметил, что были случаи, когда западные производители завышали параметры в рекламных характеристиках своих продуктов в надежде стать предпочтительным участником определенных тендеров и конкурсов.
"Из особо востребованных российских оборонных продуктов целесообразно выделить системы вооружений и оборудование для сухопутных войск, радиолокационные системы, различные комплекты оборудования для обнаружения целей и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), применимые к беспилотным летательным аппаратам, системы противовоздушной обороны, а также средства ближнего боя", - сказал Шугаев.
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Путин заявил о росте интереса к российской военной продукции за рубежом
23 мая, 18:17
 
