Налоговые органы могут во внесудебном порядке взыскивать долги - РИА Новости, 01.11.2025
00:10 01.11.2025
Налоговые органы могут во внесудебном порядке взыскивать долги
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоги
Налоговые органы могут во внесудебном порядке взыскивать долги

Закон о взыскании долгов по налогам и штрафам вступил в силу

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские налоговые органы теперь смогут во внесудебном порядке взыскивать с граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам, в случае отсутствия спора, соответствующий закон вступил в силу.
Такое взыскание задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов предусматривается только для сумм, не превышающих отрицательное сальдо единого налогового счета (ЕНС), при отсутствии спора с налоговым органом. При наличии спора сохраняется судебный порядок взыскания такой задолженности.
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Россиян предупредили о ноябрьских изменениях в налогах, ОСАГО и связи
26 октября, 01:56
Решение о взыскании налоговые органы будут размещать в специальном реестре и инициировать перечисление задолженности. На принятие решения о взыскании задолженности и его направление у налоговиков есть шесть месяцев с даты истечения срока исполнения требования о ее уплате. Решение о взыскании будет направляться налогоплательщику через личный кабинет или портал "Госуслуги", а при невозможности – заказным письмом.
При этом гражданин в любой момент до взыскания может оспорить указанные в налоговом уведомлении суммы, подав заявление о перерасчете или жалобу. Тогда взыскание будет осуществляться исключительно в судебном порядке.
Взыскание во внесудебном порядке будет производиться последовательно: сначала за счет денежных средств на счетах в банке, электронных кошельков и цифровых рублей, затем - за счет наличных средств и другого имущества налогоплательщика, за исключением предметов повседневного пользования.
При неисполнении поручения о перечислении задолженности и при отрицательном сальдо ЕНС налоговый орган вправе направить судебному приставу постановление о взыскании задолженности за счет иного имущества гражданина. Такое постановление должно быть обязательно отражено в реестре решений о взыскании задолженности в установленные сроки.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В России с 1 ноября изменится порядок взыскания долгов с граждан
4 октября, 03:48
 
