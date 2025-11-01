OpenAI обновила политику использования чат-бота ChatGPT

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Американская компания OpenAI в конце октября обновила политику использования чат-бота ChatGPT, теперь он не сможет давать юридические и медицинские советы, сообщила компания в пресс-релизе.

« "Предоставление специализированных консультаций, требующих лицензии, таких как юридические или медицинские консультации, без соответствующего привлечения лицензированного специалиста", - говорится в сообщении, где перечисляются пункты, для которых больше нельзя использовать чат-боты компании.

В числе прочего, пользователи не смогут использовать ChatGPT для распознавания лиц без согласия самого субъекта, а также принятия важных решений по финансовым, образовательным, жилищным, миграционным вопросам и трудоустройству без участия человека, подчеркнули в OpenAI. Более того, компания запретила использовать искусственный интеллект с целью академического обмана и мошенничества.

Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что планируется выпустить новую версию ChatGPT, которая позволит чат-боту по желанию пользователя общаться "по-человечески", в том числе с использованием эмодзи и в дружеском тоне. А в декабре, по мере внедрения возрастных ограничений, будет разрешено больше, в том числе откровенный контент для взрослых пользователей, подтвердивших свой возраст.

В сентябре разработчик объявил, что научит свои модели лучше распознавать признаки стресса у пользователей на фоне жалоб по поводу безопасности общения с электронным собеседником. Компания также заявляла о внедрении родительского контроля для учетных записей подростков (минимально с 13 лет).