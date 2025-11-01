https://ria.ru/20251101/ogranicheniya-2052240293.html
В аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 01.11.2025
В аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T06:25:00+03:00
2025-11-01T06:25:00+03:00
2025-11-01T06:25:00+03:00
В аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения на полеты