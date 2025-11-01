https://ria.ru/20251101/ogranicheniya-2052234446.html
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 01.11.2025
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы, Самары и Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.11.2025
