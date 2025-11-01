Обвинение запросило срок для экс-замглавы департамента Минприроды

ЧЕЛЯБИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Гособвинение просит назначить бывшему замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексею Яковлеву 15 лет колонии, он обвиняется в получении взяток на сумму 3,3 миллиона рублей, сообщили РИА в правоохранительных органах региона.