Обвинение запросило срок для экс-замглавы департамента Минприроды

ЧЕЛЯБИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Гособвинение просит назначить бывшему замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексею Яковлеву 15 лет колонии, он обвиняется в получении взяток на сумму 3,3 миллиона рублей, сообщили РИА в правоохранительных органах региона.
"Обвинение просит суд назначить Яковлеву наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 7 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Златоустовского горсуда РИА Новости уточнили, что оглашение приговора подсудимому состоится 5 ноября в 11.00 (09.00 мск). Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), добавили в суде.
В конце 2023 года в Минприроды России сообщили о задержании Яковлева и что "оперативные мероприятия" связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке "Таганай". В "Таганае" отмечали, что в парке проводились следственные действия. Центральный райсуд Челябинска избирал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
По данным СК РФ, Яковлев в 2021-2023 годах получал взятки в размере 1,1 миллиона рублей от Эльвины Новоселовой, занимавшей должность исполняющего обязанности директора нацпарка "Таганай". Впоследствии она стала директором парка - денежное вознаграждение предназначалось за ее назначение на занимаемую должность и общее покровительство. Также Яковлев через посредника – сотрудника парка Евгения Пузанова - получил взятку в 2,2 миллиона рублей от предпринимателя Ульяны Филипповой за разрешение организации торговли сувенирной продукцией на территории парка.