Более 700 вопросов бойцов СВО решили в фонде "Защитники Отечества" в Химках
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сотрудники фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в подмосковных Химках решили более 700 обращений жителей за два года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В формате "одного окна" военнослужащие и их семьи получили помощь представителей многофункционального центра, социального фонда, медико-социальной экспертизы, а также юристов и психологов.
Социальный координатор помогает с получением мер поддержки: медицинской и социальной реабилитации, лекарственного обеспечения, психологической помощи, технических средств реабилитации и санитарно-курортного лечения, а также помощи в восстановлении документов, профессиональной переподготовке и трудоустройстве ветеранов спецоперации.
Координатор фонда Евгения Евсеева отметила, что организация персонально сопровождает уволенных ветеранов, членов семей погибших и без вести пропавших участников СВО. На сегодняшний день это более 300 человек и каждому оказана необходимая помощь.