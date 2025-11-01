Более 700 вопросов бойцов СВО решили в фонде "Защитники Отечества" в Химках

© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Химки Более 700 вопросов бойцов СВО решили в фонде "Защитники Отечества" в Химках

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сотрудники фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в подмосковных Химках решили более 700 обращений жителей за два года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В формате "одного окна" военнослужащие и их семьи получили помощь представителей многофункционального центра, социального фонда, медико-социальной экспертизы, а также юристов и психологов.

Социальный координатор помогает с получением мер поддержки: медицинской и социальной реабилитации, лекарственного обеспечения, психологической помощи, технических средств реабилитации и санитарно-курортного лечения, а также помощи в восстановлении документов, профессиональной переподготовке и трудоустройстве ветеранов спецоперации.