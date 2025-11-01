Рейтинг@Mail.ru
Более 700 вопросов бойцов СВО решили в фонде "Защитники Отечества" в Химках - РИА Новости, 01.11.2025
12:52 01.11.2025
Более 700 вопросов бойцов СВО решили в фонде "Защитники Отечества" в Химках
Более 700 вопросов бойцов СВО решили в фонде "Защитники Отечества" в Химках - РИА Новости, 01.11.2025
Более 700 вопросов бойцов СВО решили в фонде "Защитники Отечества" в Химках
Сотрудники фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в подмосковных Химках решили более 700 обращений жителей за два года,... РИА Новости, 01.11.2025
химки (городской округ в московской области)
химки (городской округ в московской области), сво
Химки (городской округ в Московской области), СВО
Более 700 вопросов бойцов СВО решили в фонде "Защитники Отечества" в Химках

Свыше 700 обращений бойцов СВО решили в фонде "Защитники Отечества" в Химках

Более 700 вопросов бойцов СВО решили в фонде "Защитники Отечества" в Химках
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сотрудники фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в подмосковных Химках решили более 700 обращений жителей за два года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В формате "одного окна" военнослужащие и их семьи получили помощь представителей многофункционального центра, социального фонда, медико-социальной экспертизы, а также юристов и психологов.
Социальный координатор помогает с получением мер поддержки: медицинской и социальной реабилитации, лекарственного обеспечения, психологической помощи, технических средств реабилитации и санитарно-курортного лечения, а также помощи в восстановлении документов, профессиональной переподготовке и трудоустройстве ветеранов спецоперации.
Координатор фонда Евгения Евсеева отметила, что организация персонально сопровождает уволенных ветеранов, членов семей погибших и без вести пропавших участников СВО. На сегодняшний день это более 300 человек и каждому оказана необходимая помощь.
Ветеран СВО обучается в кадровой программе под руководством главы Химок
