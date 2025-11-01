https://ria.ru/20251101/oborudovanie-2052381815.html
В подмосковных Химках обновили 12 тепловых пунктов
химки (городской округ в московской области)
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Программа по реконструкции объектов теплоснабжения проходит в подмосковных Химках, в округе оснастили новым оборудованием 12 тепловых пунктов, сообщает пресс-служба горокруга.
Специалисты "ТСК Мосэнерго" оснащают тепловые пункты устройствами аварийного ввода резерва. Они позволяют за несколько секунд возобновить подачу теплоснабжения при скачке электроэнергии.
Для плавной и безопасной работы всего оборудования на ЦТП также устанавливают шкафы управления электродвигателями с устройством плавного пуска.
Новым оборудованием уже оснастили пункты на улицах Строителей, Молодёжная, Панфилова, Бабакина, Юбилейный проспект и Куркинское шоссе. Также монтажные работы ведутся на улицах Машинцева, Пожарского и Молодежной.
Всего в рамках инвестиционной программы планируется модернизация 33 центральных тепловых пунктов. В пресс-службе отмечают, что это позволит повысить надежность работы всей системы и минимизировать риск аварий.
Всего в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы "ТСК Мосэнерго" в Химках заменят 42 участка теплосети. Качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тысяч жителей.