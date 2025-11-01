https://ria.ru/20251101/oborudovanie-2052323559.html
На портал Подмосковья пришло 13 тыс заявок на ремонт оборудования газа
На портал Подмосковья пришло 13 тыс заявок на ремонт оборудования газа - РИА Новости, 01.11.2025
На портал Подмосковья пришло 13 тыс заявок на ремонт оборудования газа
Более 13 тысяч заявок на ремонт и замену газового оборудования поступило на портал госуслуг Московской области, сообщается на сайте правительства Подмосковья. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T15:27:00+03:00
2025-11-01T15:27:00+03:00
2025-11-01T15:45:00+03:00
новости подмосковья
мособлгаз
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903098930_0:204:3071:1931_1920x0_80_0_0_8142210e55736a3cb84b658c1dc8caf3.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903098930_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_319e519623aa522493c4bbd984ba1a3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мособлгаз, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Мособлгаз, Московская область (Подмосковье)
На портал Подмосковья пришло 13 тыс заявок на ремонт оборудования газа
Более 13 тыс договоров на ремонт оборудования газа оформили онлайн в Подмосковье
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Более 13 тысяч заявок на ремонт и замену газового оборудования поступило на портал госуслуг Московской области, сообщается на сайте правительства Подмосковья.
"Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму, в которой следует указать тип оборудования, адрес и желаемую дату визита мастера. Отправленную заявку рассмотрят в течение 3 рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья. Далее заявителю перезвонят, чтобы согласовать дату и время выезда специалиста", – сообщается в материале.
В министерстве подчеркнули, что акт о проведении работ, подписанный АО "Мособлгаз", поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале. Подписать его нужно электронной цифровой подписью.