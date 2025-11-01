Рейтинг@Mail.ru
На портал Подмосковья пришло 13 тыс заявок на ремонт оборудования газа
Новости Подмосковья
 
15:27 01.11.2025 (обновлено: 15:45 01.11.2025)
На портал Подмосковья пришло 13 тыс заявок на ремонт оборудования газа
На портал Подмосковья пришло 13 тыс заявок на ремонт оборудования газа
мособлгаз, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Мособлгаз, Московская область (Подмосковье)
© Фото пресс-службы АО "Мособлгаз"Работник "Мособлгаза" ремонтирует газовую плиту
© Фото пресс-службы АО "Мособлгаз"
Работник "Мособлгаза" ремонтирует газовую плиту. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Более 13 тысяч заявок на ремонт и замену газового оборудования поступило на портал госуслуг Московской области, сообщается на сайте правительства Подмосковья.
"Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму, в которой следует указать тип оборудования, адрес и желаемую дату визита мастера. Отправленную заявку рассмотрят в течение 3 рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья. Далее заявителю перезвонят, чтобы согласовать дату и время выезда специалиста", – сообщается в материале.
В министерстве подчеркнули, что акт о проведении работ, подписанный АО "Мособлгаз", поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале. Подписать его нужно электронной цифровой подписью.
 
Новости ПодмосковьяМособлгазМосковская область (Подмосковье)
 
 
