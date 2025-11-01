На портал Подмосковья пришло 13 тыс заявок на ремонт оборудования газа

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Более 13 тысяч заявок на ремонт и замену газового оборудования поступило на портал госуслуг Московской области, сообщается на сайте правительства Подмосковья.

"Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму, в которой следует указать тип оборудования, адрес и желаемую дату визита мастера. Отправленную заявку рассмотрят в течение 3 рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья. Далее заявителю перезвонят, чтобы согласовать дату и время выезда специалиста", – сообщается в материале.