В Новосибирске женщина получила срок за поцелуй с наркотиками в суде - РИА Новости, 01.11.2025
11:42 01.11.2025
В Новосибирске женщина получила срок за поцелуй с наркотиками в суде
В Новосибирске женщина получила срок за поцелуй с наркотиками в суде
Кировский районный суд Новосибирска приговорил к 10 годам колонии женщину за попытку передать наркотики сожителю в здании суда через поцелуй, сообщает... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T11:42:00+03:00
2025-11-01T11:42:00+03:00
2025
Новости
происшествия, новосибирск, россия
Происшествия, Новосибирск, Россия
В Новосибирске женщина получила срок за поцелуй с наркотиками в суде

В Новосибирске женщина получила 10 лет колонии за поцелуй с наркотиками в суде

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Новосибирска приговорил к 10 годам колонии женщину за попытку передать наркотики сожителю в здании суда через поцелуй, сообщает прокуратура региона.
"Суд назначил виновной 10 лет один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Женщину признали виновной по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
Суд установил, что женщина в сентябре 2024 года незаконно приобрела наркотики, пришла с ними в здание Кировского районного суда, положила их себе в рот, и стала ожидать доставки в суд своего сожителя, чье дело должно было рассматриваться.
"Дождавшись появления своего сожителя в сопровождении конвоя, подсудимая приблизилась к сожителю и, поцеловав в губы, попыталась передать последнему наркотические средства из своей полости рта в полость рта сожителя. Однако, преступление не было доведено до конца, поскольку действия подсудимой стали очевидными для сотрудника службы судебных приставов и были пресечены", - рассказали в прокуратуре.
Наркотики, которые женщина пыталась передать, были изъяты.
Следственные действия по делу о 19-летнем наркодилере - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Москве задержали мужчину, спрятавшего наркотики в коробке Raffaello
15 октября, 20:23
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
