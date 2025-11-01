В Новосибирске женщина получила срок за поцелуй с наркотиками в суде

НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Кировский районный суд Новосибирска приговорил к 10 годам колонии женщину за попытку передать наркотики сожителю в здании суда через поцелуй, сообщает прокуратура региона.

"Суд назначил виновной 10 лет один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Женщину признали виновной по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Суд установил, что женщина в сентябре 2024 года незаконно приобрела наркотики, пришла с ними в здание Кировского районного суда, положила их себе в рот, и стала ожидать доставки в суд своего сожителя, чье дело должно было рассматриваться.

"Дождавшись появления своего сожителя в сопровождении конвоя, подсудимая приблизилась к сожителю и, поцеловав в губы, попыталась передать последнему наркотические средства из своей полости рта в полость рта сожителя. Однако, преступление не было доведено до конца, поскольку действия подсудимой стали очевидными для сотрудника службы судебных приставов и были пресечены", - рассказали в прокуратуре.