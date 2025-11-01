Рейтинг@Mail.ru
17:46 01.11.2025 (обновлено: 18:03 01.11.2025)
В акции в Нови-Саде приняли участие десятки тысяч человек
В акции в Нови-Саде приняли участие десятки тысяч человек
в мире, сербия, дунай (река), белград (город), александр вучич, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Дунай (река), Белград (город), Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий
НОВИ-САД (Сербия), 1 ноя – РИА Новости. Десятки тысяч студентов и граждан старшего возраста в субботу участвуют в массовой акции в годовщину гибели 16 человек при обрушении 1 ноября 2024 года навеса железнодорожного вокзала города Нови-Сад, передают сербские СМИ.
Как убедился корреспондент РИА Новости, на площади перед железнодорожным вокзалом в Нови-Саде и на прилегающем бульваре и улицах в субботу собралось большое число студентов и граждан, некоторые пришли с детьми. В толпе заметны национальные флаги.
"Десятки тысяч граждан из целой Сербии отдают в Нови-Саде почести жертвам", - передает портал 021.rs. Аналогично численность собравшихся оценили оппозиционное издание Danas и телеканал N1.
Утром к месту обрушения начали подходить горожане, и студенты, ветераны армии Сербии, многие оставляли цветы. Во время обрушения в 11.52 (13.52 мск) собравшиеся провели 16 минут молчания.
На площадке ближе к центральной улице города установлена сцена с колонками, с которой к собравшимся обратились студенты-активисты. Идет показ документального фильма "Поворот", а в 16.30 (18.30 мск) как ожидается, собравшиеся отправятся группами на берег Дуная через центр города. Затем на набережной намечено открытие тематической выставки, и в 19.52 (21.52 мск) еще одно отдание почестей погибшим.
Правительство Сербии накануне объявило 1 ноября Днём траура.
Парламент Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Сербия объявила 1 ноября днем траура по погибшим при обрушении вокзала
Вчера, 22:14
Президент Сербии Александр Вучич вечером в пятницу обратился к гражданам, перечислил имена 16 погибших при обрушении на железнодорожном вокзале и сказал, что в субботу поставит за них свечи в церкви. Ранее он извинился перед студентами и протестующими за некоторые сказанные в отношении них вещи за прошедший год, призвал к примирению и диалогу.
Патриарх Сербский Порфирий в присутствии Вучича и членов правительства провел в субботу Белграде заупокойную службу по жертвам трагедии.
В ночь на субботу в Нови-Сад прибыли студенты из других городов, которых торжественно встретили и приняли их местные коллеги.
Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Вулин оценил возможность госпереворота в годовщину трагедии в Нови-Саде
02:50
 
В миреСербияДунай (река)Белград (город)Александр ВучичПатриарх Сербский Порфирий
 
 
Заголовок открываемого материала