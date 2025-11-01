В акции в Нови-Саде приняли участие десятки тысяч человек

НОВИ-САД (Сербия), 1 ноя – РИА Новости. Десятки тысяч студентов и граждан старшего возраста в субботу участвуют в массовой акции в годовщину гибели 16 человек при обрушении 1 ноября 2024 года навеса железнодорожного вокзала города Нови-Сад, передают сербские СМИ.

Как убедился корреспондент РИА Новости, на площади перед железнодорожным вокзалом в Нови-Саде и на прилегающем бульваре и улицах в субботу собралось большое число студентов и граждан, некоторые пришли с детьми. В толпе заметны национальные флаги.

"Десятки тысяч граждан из целой Сербии отдают в Нови-Саде почести жертвам", - передает портал 021.rs. Аналогично численность собравшихся оценили оппозиционное издание Danas и телеканал N1.

Утром к месту обрушения начали подходить горожане, и студенты, ветераны армии Сербии, многие оставляли цветы. Во время обрушения в 11.52 (13.52 мск) собравшиеся провели 16 минут молчания.

На площадке ближе к центральной улице города установлена сцена с колонками, с которой к собравшимся обратились студенты-активисты. Идет показ документального фильма "Поворот", а в 16.30 (18.30 мск) как ожидается, собравшиеся отправятся группами на берег Дуная через центр города. Затем на набережной намечено открытие тематической выставки, и в 19.52 (21.52 мск) еще одно отдание почестей погибшим.

Правительство Сербии накануне объявило 1 ноября Днём траура.

Президент Сербии Александр Вучич вечером в пятницу обратился к гражданам, перечислил имена 16 погибших при обрушении на железнодорожном вокзале и сказал, что в субботу поставит за них свечи в церкви. Ранее он извинился перед студентами и протестующими за некоторые сказанные в отношении них вещи за прошедший год, призвал к примирению и диалогу.

В ночь на субботу в Нови-Сад прибыли студенты из других городов, которых торжественно встретили и приняли их местные коллеги.

Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.