01.11.2025
Фигурное катание
 
21:51 01.11.2025
Навка пожелала возвращающейся на соревнования Валиевой исполнить мечту
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что все в стране желают Камиле Валиевой осуществить мечту, к которой россиянка идет на... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
фигурное катание
спорт
татьяна навка
камила валиева
светлана соколовская
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что все в стране желают Камиле Валиевой осуществить мечту, к которой россиянка идет на протяжении всей спортивной карьеры.
Валиева в субботу выступала в ледовом шоу Навки "Лебединое озеро". Ранее фигуристка после Олимпиады-2022 была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Россиянка получит право принимать участие в официальных соревнованиях 25 декабря нынешнего года.
"Сегодня премьера Камилы в роли невероятного Черного лебедя. Она очень волновалась, я вместе с ней, но я ей восхищалась, Камиле эта роль очень идет. Камила, желаю тебе успеха, удачи. С нами здесь Светлана Соколовская, Камила теперь тренируется у нее. Мы все желаем, чтобы Камила осуществила свою мечту, к которой она идет всю жизнь. И вместе с ней к этой мечте идет вся наша страна", - сказала Навка на льду после шоу.
