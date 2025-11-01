Навка пожелала возвращающейся на соревнования Валиевой исполнить мечту

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что все в стране желают Камиле Валиевой осуществить мечту, к которой россиянка идет на протяжении всей спортивной карьеры.