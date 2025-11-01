https://ria.ru/20251101/navka-2052431054.html
Навка пожелала возвращающейся на соревнования Валиевой исполнить мечту
Навка пожелала возвращающейся на соревнования Валиевой исполнить мечту - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Навка пожелала возвращающейся на соревнования Валиевой исполнить мечту
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что все в стране желают Камиле Валиевой осуществить мечту, к которой россиянка идет на... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T21:51:00+03:00
фигурное катание
спорт
татьяна навка
камила валиева
светлана соколовская
Навка: все в России желают, чтобы Камила Валиева осуществила свою мечту