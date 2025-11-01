Нацгвардия разогнала участников беспорядков в Вашингтоне

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Нацгвардия США присоединилась к подавлению беспорядков в ночь Хеллоуина в Вашингтоне, сообщил американский журналист Энди Нго в соцсети Нацгвардия США присоединилась к подавлению беспорядков в ночь Хеллоуина в Вашингтоне, сообщил американский журналист Энди Нго в соцсети X

"Нацгвардия помогла местной полиции отреагировать на устроенные молодежью беспорядки <...> в ночь Хеллоуина", — написал он в посте, к которому прикреплено подтверждающее его слова видео.

В свою очередь, полиция округа Колумбия сообщила о задержании нескольких человек. Остальных нарушителей разогнали.

Начиная с июня президент Соединенных Штатов начал применять практику отправки федеральных силовых ведомств в крупные города для борьбы с преступностью. Нацгвардейцев ввели в Лос-Анджелес, Чикаго , Мемфис и Портленд . Против этого зачастую выступают окружные судьи, по мнению которых решения главы Белого дома незаконны.