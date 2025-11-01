Рейтинг@Mail.ru
11:19 01.11.2025 (обновлено: 15:27 01.11.2025)
Нацгвардия разогнала участников беспорядков в Вашингтоне
Нацгвардия разогнала участников беспорядков в Вашингтоне
Нацгвардия США присоединилась к подавлению беспорядков в ночь Хеллоуина в Вашингтоне, сообщил американский журналист Энди Нго в соцсети X. РИА Новости, 01.11.2025
В мире, США, Дональд Трамп

Нацгвардия разогнала участников беспорядков в Вашингтоне

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Нацгвардия США присоединилась к подавлению беспорядков в ночь Хеллоуина в Вашингтоне, сообщил американский журналист Энди Нго в соцсети X.
"Нацгвардия помогла местной полиции отреагировать на устроенные молодежью беспорядки <...> в ночь Хеллоуина", — написал он в посте, к которому прикреплено подтверждающее его слова видео.
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне
В свою очередь, полиция округа Колумбия сообщила о задержании нескольких человек. Остальных нарушителей разогнали.
Начиная с июня президент Соединенных Штатов начал применять практику отправки федеральных силовых ведомств в крупные города для борьбы с преступностью. Нацгвардейцев ввели в Лос-Анджелес, Чикаго, Мемфис и Портленд. Против этого зачастую выступают окружные судьи, по мнению которых решения главы Белого дома незаконны.
В середине августа Дональд Трамп объявил о мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Туда направили войска Нацгвардии, местная полиция перешла под прямой контроль федерального правительства.
Заголовок открываемого материала