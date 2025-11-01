https://ria.ru/20251101/nagrada-2052243389.html
Семья Свечникова вручит награду лишь за достоверную информацию о нем
Семья Свечникова вручит награду лишь за достоверную информацию о нем - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Семья Свечникова вручит награду лишь за достоверную информацию о нем
Семья российского пловца Николая Свечникова вручит награду в 500 тысяч лир лишь за достоверную информацию о его судьбе, сообщили РИА Новости родственники...
Семья Свечникова вручит награду лишь за достоверную информацию о нем
Родственники Свечникова вручат награду лишь за достоверную информацию о нем
СТАМБУЛ, 1 ноя – РИА Новости, Заман Рамазанов. Семья российского пловца Николая Свечникова вручит награду в 500 тысяч лир лишь за достоверную информацию о его судьбе, сообщили РИА Новости родственники спортсмена.
Мать Свечникова Галина ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына. Ранее в интервью РИА Новости она не исключила, что Николай жив, но находится в бессознательном состоянии или потерял память.
"Обещаем награду человеку, который найдет Николая, в размере 500 тысяч лир", - сказала Галина.
Речь идет только о достоверной информации.
"Не за любую информацию, а именно удостоверенную информацию. Живым или мертвым - без разницы, главное, чтобы это было доказано какими-то действиями", - сказала родственница семьи Алена Караман.
Жандармерия продолжает искать следы пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре
прекращены, сообщили РИА Новости ранее в генеральном консульстве РФ
в Стамбуле
.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Мать и брат пловца прибыли в Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности. Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, такое мнение выразил ранее в беседе с РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.