Семья Свечникова вручит награду лишь за достоверную информацию о нем

СТАМБУЛ, 1 ноя – РИА Новости, Заман Рамазанов. Семья российского пловца Николая Свечникова вручит награду в 500 тысяч лир лишь за достоверную информацию о его судьбе, сообщили РИА Новости родственники спортсмена.

Мать Свечникова Галина ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына. Ранее в интервью РИА Новости она не исключила, что Николай жив, но находится в бессознательном состоянии или потерял память.

"Обещаем награду человеку, который найдет Николая, в размере 500 тысяч лир", - сказала Галина.

Речь идет только о достоверной информации.

"Не за любую информацию, а именно удостоверенную информацию. Живым или мертвым - без разницы, главное, чтобы это было доказано какими-то действиями", - сказала родственница семьи Алена Караман.

Стамбуле. Жандармерия продолжает искать следы пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости ранее в генеральном консульстве РФ

Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Мать и брат пловца прибыли в Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.