Рейтинг@Mail.ru
Мать убитого на Украине британского наемника требует показаний свидетелей - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/naemnik-2052345700.html
Мать убитого на Украине британского наемника требует показаний свидетелей
Мать убитого на Украине британского наемника требует показаний свидетелей - РИА Новости, 01.11.2025
Мать убитого на Украине британского наемника требует показаний свидетелей
Мать британского наемника Джордана Чедвика, по данным СМИ, убитого сослуживцем на Украине, жалуется, что британские власти не торопятся проводить расследование, РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T15:57:00+03:00
2025-11-01T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112437/51/1124375172_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3bdd0eb8bea1ef603728dc035a4f5ec5.jpg
https://ria.ru/20250910/vsu-2040820371.html
https://ria.ru/20250907/vsu-2040234004.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112437/51/1124375172_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_20c6c09e476ec23a42f352fa356fd237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания
Мать убитого на Украине британского наемника требует показаний свидетелей

Мать британского наемника, возможно, убитого сослуживцем, недовольна следствием

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБоец украинского добровольческого батальона в Донецкой области
Боец украинского добровольческого батальона в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Боец украинского добровольческого батальона в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мать британского наемника Джордана Чедвика, по данным СМИ, убитого сослуживцем на Украине, жалуется, что британские власти не торопятся проводить расследование, и требует, чтобы свидетели дали показания в суде, который пока не состоялся.
Телеканал Sky News сообщал в сентябре 2023 года, что в МИД Великобритании заявили об обнаружении тела Чедвика на Украине, его нашли в водоеме со связанными руками. Согласно изданию Daily Record, семья наемника узнала об этом 26 июня 2023 года, его тело доставили на родину в августе того же года. Позднее газета Sun сообщала, что Чедвик, вероятно, был подвергнут пыткам и убит другим иностранным наемником.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Приговоренный в России заочно британский наемник Гуд воюет за ВСУ в ДНР
10 сентября, 03:14
«

"Я всегда знала, что Джордан будет в опасности, воюя на Украине, но я никогда не думала, что риск может исходить от людей с его стороны. Я просто хочу получить точные ответы на то, что произошло", - заявила Бренда Чедвик в интервью газете Telegraph. Издание отмечает, что женщина впервые публично высказывается о произошедшем, так как беспокоится, что расследование продвигается слишком медленно.

Воевавший с Чедвиком на Украине другой британский наемник с позывным "Хаггс" сообщил изданию, что он был "главным подозреваемым", однако украинская полиция сняла подозрения с него и всего подразделения. Он отказался пролить свет на то, как Чедвик оказался в водоеме, но отметил, что он "был не последним человеком, который видел его живым".
Как пишет Telegraph, британский коронер должен был провести расследование по поводу Чедвика в феврале 2023 года, но слушание пока так и не состоялось. По данным издания, никто из проходящих по делу не давал показания под присягой.
"Если есть свидетели случившегося, я хочу, чтобы они дали показания в суде", - заявила Бренда Чедвик.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Разведчик рассказал, наемники из каких стран воюют за ВСУ
7 сентября, 04:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала