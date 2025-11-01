Мать убитого на Украине британского наемника требует показаний свидетелей

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мать британского наемника Джордана Чедвика, по данным СМИ, убитого сослуживцем на Украине, жалуется, что британские власти не торопятся проводить расследование, и требует, чтобы свидетели дали показания в суде, который пока не состоялся.

Телеканал Sky News сообщал в сентябре 2023 года, что в МИД Великобритании заявили об обнаружении тела Чедвика на Украине , его нашли в водоеме со связанными руками. Согласно изданию Daily Record, семья наемника узнала об этом 26 июня 2023 года, его тело доставили на родину в августе того же года. Позднее газета Sun сообщала, что Чедвик, вероятно, был подвергнут пыткам и убит другим иностранным наемником.

« "Я всегда знала, что Джордан будет в опасности, воюя на Украине, но я никогда не думала, что риск может исходить от людей с его стороны. Я просто хочу получить точные ответы на то, что произошло", - заявила Бренда Чедвик в интервью газете Telegraph. Издание отмечает, что женщина впервые публично высказывается о произошедшем, так как беспокоится, что расследование продвигается слишком медленно.

Воевавший с Чедвиком на Украине другой британский наемник с позывным "Хаггс" сообщил изданию, что он был "главным подозреваемым", однако украинская полиция сняла подозрения с него и всего подразделения. Он отказался пролить свет на то, как Чедвик оказался в водоеме, но отметил, что он "был не последним человеком, который видел его живым".

Как пишет Telegraph, британский коронер должен был провести расследование по поводу Чедвика в феврале 2023 года, но слушание пока так и не состоялось. По данным издания, никто из проходящих по делу не давал показания под присягой.