"Манчестер Юнайтед" прервал серию из трех побед в АПЛ
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:00 01.11.2025
"Манчестер Юнайтед" прервал серию из трех побед в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" прервал серию из трех побед в АПЛ - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
"Манчестер Юнайтед" прервал серию из трех побед в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест" сыграли вничью в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
футбол
спорт
каземиро
морган гиббс-уайт
рубен аморим
манчестер юнайтед
ноттингем форест
английская премьер-лига (апл)
Новости
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест" сыграли вничью в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ноттингеме завершилась со счетом 2:2. В составе "Манчестер Юнайтед" мячи забили Каземиро (34-я минута) и Амад Диалло (81). У хозяев отличились Морган Гиббс-Уайт (48) и Николо Савона (50).
Английская премьер-лига (АПЛ)
01 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
Ноттингем Форрест
2 : 2
Манчестер Юнайтед
48‎’‎ • Морган Гиббс-Уайт
(Райан Йейтс)
50‎’‎ • Николо Савона
34‎’‎ • Каземиро
(Бруну Фернандеш)
81‎’‎ • Амад Диало
"Манчестер Юнайтед" прервал трехматчевую победную серию в чемпионате Англии. Команда Рубена Аморима с 17 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице. "Ноттингем Форест" (6) занимает 18-ю строчку.

Результаты других матчей:

Футбол
 
