СК раскрыл детали дела о попытке школьника устроить теракт
СК раскрыл детали дела о попытке школьника устроить теракт - РИА Новости, 01.11.2025
СК раскрыл детали дела о попытке школьника устроить теракт
Еще одного петербургского школьника вынудили поджечь имущество полиции, попытка не удалась, уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на теракт и... РИА Новости, 01.11.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Еще одного петербургского школьника вынудили поджечь имущество полиции, попытка не удалась, уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на теракт и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.
Пресс-служба регионального главка МВД ранее в субботу сообщала, что правоохранители доставили в полицию 13-летнего школьника, которого мнимый "сотрудник спецслужбы" вынудил поджечь автомобили полиции в Красногвардейском районе
31 октября. Поджог предотвратили полицейские, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на теракт, отмечали в ГУМВД.
По данным ГСУСК РФ
по Петербургу
, аналогичный случай произошел днем ранее.
"Вечером 30 октября 13-летний подросток, прибыв к зданию отдела полиции, расположенному на улице Кораблестроителей, разбил окно и попытался осуществить поджог. Однако свой умысел он не довёл до конца в связи с тем, что возгорание не произошло", – рассказали в городском главке СК
.
Как предварительно установило ведомство, в обоих случаях дети попали под влияние злоумышленников, которые "угрозами заставили совершить их противоправные действия".
Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 30, статье 205 УК (покушение на совершение террористического акта), а также пункту "б" части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), добавили в ГСУСК РФ по Петербургу.