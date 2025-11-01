Рейтинг@Mail.ru
В Москве повысят стоимость трудовых патентов для мигрантов - РИА Новости, 01.11.2025
14:16 01.11.2025
В Москве повысят стоимость трудовых патентов для мигрантов
Ежемесячная стоимость трудовых патентов для мигрантов в Москве вырастет с 8,9 до 10 тысяч рублей в 2026 году, такое решение было принято на внеочередном... РИА Новости, 01.11.2025
общество, москва, московская городская дума
Общество, Москва, Московская городская дума
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ежемесячная стоимость трудовых патентов для мигрантов в Москве вырастет с 8,9 до 10 тысяч рублей в 2026 году, такое решение было принято на внеочередном пленарном заседании Московской городской думы в субботу.
В пятницу профильная комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рассмотрела законопроект "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения", одним из пунктов законопроекта был вопрос повышения стоимости трудовых патентов для иностранных граждан.
"И последнее - индексация на 2026 год стоимости патента для иностранных граждан... Мы с вами ежегодно пересматриваем размер регионального коэффициента таким образом, чтобы плата за патент отражала изменения средней заработной платы в городе Москве. В этом году предлагается установить региональный коэффициент таким образом, чтобы патент вырос с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц", - сказала в ходе заседания заместитель руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко.
По ее словам, увеличение стоимости трудового патента поспособствует выравниванию налоговой нагрузки на мигрантов с налоговой нагрузкой на российских граждан.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Медведев: мигранты должны покидать Россию по окончании трудового договора
23 октября, 20:05
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
