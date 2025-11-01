В Москве благоустроили территорию у пересадочного узла "Домодедовская"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили благоустройство территории, прилегающей к пересадочному узлу "Домодедовская" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Основной задачей было организовать удобные подходы и подъезды к станции метро и автобусным остановкам, создать условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта. В зону работ вошли пространство возле метро "Домодедовская", части дублеров Каширского шоссе и Орехового бульвара", - рассказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью почти 13 километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили ливневую систему.

"В рамках проекта обновили более 46 тысяч квадратных метров покрытий на тротуарах и 65,4 тысячи "квадратов" на проезжей части и во внутридворовых проездах, обустроили парковочные карманы. Установили почти 550 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, на нерегулируемых пешеходных переходах организовали контрастное освещение. Для комфорта пассажиров городского транспорта заменили устаревшие остановочные павильоны", - добавил Бирюков.

Он сообщил также, что на участке от метро "Домодедовская" до дома 122 по Каширскому шоссе обновили покрытие дорожек, лестницы и пандусы. В ходе работ отремонтировали три детские площадки, две спортивные многофункциональные и одну для занятий воркаутом, заменили покрытие и ворота на футбольном поле.