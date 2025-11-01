Рейтинг@Mail.ru
В Москве благоустроили территорию у пересадочного узла "Домодедовская" - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:43 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/moskva-2052288724.html
В Москве благоустроили территорию у пересадочного узла "Домодедовская"
В Москве благоустроили территорию у пересадочного узла "Домодедовская" - РИА Новости, 01.11.2025
В Москве благоустроили территорию у пересадочного узла "Домодедовская"
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили благоустройство территории, прилегающей к пересадочному узлу "Домодедовская" на юге столицы, сообщил... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T12:43:00+03:00
2025-11-01T12:43:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98437/23/984372305_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_bbcc835028606ac7d0b1aff1f15702f6.jpg
https://ria.ru/20251007/moskva-2046784538.html
https://realty.ria.ru/20251021/navigatsiya-2049385936.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98437/23/984372305_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_af4607468070d66cde38a358877aecc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве благоустроили территорию у пересадочного узла "Домодедовская"

На юге Москвы благоустроили территорию возле метро "Домодедовская"

© Фото : Mikhail (Vokabre) ShcherbakovДомодедовская (станция метро)
Домодедовская (станция метро) - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : Mikhail (Vokabre) Shcherbakov
Домодедовская (станция метро). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили благоустройство территории, прилегающей к пересадочному узлу "Домодедовская" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Основной задачей было организовать удобные подходы и подъезды к станции метро и автобусным остановкам, создать условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта. В зону работ вошли пространство возле метро "Домодедовская", части дублеров Каширского шоссе и Орехового бульвара", - рассказал Бирюков.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Москве обновили территорию у пересадочного узла "Отрадное"
7 октября, 11:00
Заместитель мэра пояснил, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью почти 13 километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили ливневую систему.
"В рамках проекта обновили более 46 тысяч квадратных метров покрытий на тротуарах и 65,4 тысячи "квадратов" на проезжей части и во внутридворовых проездах, обустроили парковочные карманы. Установили почти 550 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, на нерегулируемых пешеходных переходах организовали контрастное освещение. Для комфорта пассажиров городского транспорта заменили устаревшие остановочные павильоны", - добавил Бирюков.
Он сообщил также, что на участке от метро "Домодедовская" до дома 122 по Каширскому шоссе обновили покрытие дорожек, лестницы и пандусы. В ходе работ отремонтировали три детские площадки, две спортивные многофункциональные и одну для занятий воркаутом, заменили покрытие и ворота на футбольном поле.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к пересадочному узлу "Домодедовская" территориях обустроили почти 115 тысяч квадратных метров газона и высадили 185 крупномерных деревьев - липы, остролистные клены, каштаны и декоративные яблони.
Уличный указатель на гостинице Балчуг Кемпински - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Маршрут для всех. Как устроена система уличной навигации в Москве
21 октября, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала