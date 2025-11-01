Рейтинг@Mail.ru
Ноябрь в Москве ожидается с температурной аномалией, рассказала синоптик
03:06 01.11.2025 (обновлено: 11:08 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/moskva-2052231915.html
Ноябрь в Москве ожидается с температурной аномалией, рассказала синоптик
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
© РИА Новости / Максим Блинов
Погода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ноябрь в Москве ожидается с положительной температурной аномалией в 1,5 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Модели долгосрочных прогнозов мирового уровня, их девять всего, они все абсолютно на ноябрь месяц по Москве дают положительную аномалию температуры в среднем где-то 1,5 градуса. Не очень большая, но все-таки положительная. <...> Будем надеяться, что тепло сохранится. То есть ноябрь примет эстафету у октября", — рассказала Позднякова.
Она не исключила, что переход среднесуточной температуры через ноль произойдет только в конце месяца или в начале его последней декады.
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
