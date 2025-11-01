https://ria.ru/20251101/moskva-2052231915.html
Ноябрь в Москве ожидается с температурной аномалией, рассказала синоптик
Ноябрь в Москве ожидается с температурной аномалией, рассказала синоптик - РИА Новости, 01.11.2025
Ноябрь в Москве ожидается с температурной аномалией, рассказала синоптик
Ноябрь в Москве ожидается с положительной температурной аномалией в 1,5 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна... РИА Новости, 01.11.2025
Ноябрь в Москве ожидается с температурной аномалией, рассказала синоптик
Синоптик Позднякова: ноябрь в Москве ожидается с температурной аномалией