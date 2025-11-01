Ноябрь в Москве ожидается с температурной аномалией, рассказала синоптик

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ноябрь в Москве ожидается с положительной температурной аномалией в 1,5 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она не исключила, что переход среднесуточной температуры через ноль произойдет только в конце месяца или в начале его последней декады.