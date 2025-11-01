Рейтинг@Mail.ru
Раскрыта схема мошенников с фейковыми дивидендами ко Дню народного единства
01.11.2025
Раскрыта схема мошенников с фейковыми дивидендами ко Дню народного единства
Раскрыта схема мошенников с фейковыми дивидендами ко Дню народного единства
Мошенники создали более 300 фишинговых сайтов, на которых предлагают россиянам получить "праздничные дивиденды от продажи нефти и газа" в честь Дня народного... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T01:32:00+03:00
2025-11-01T01:32:00+03:00
2025
Раскрыта схема мошенников с фейковыми дивидендами ко Дню народного единства

F6: аферисты предлагают фейковые дивиденды в честь Дня народного единства

Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мошенники создали более 300 фишинговых сайтов, на которых предлагают россиянам получить "праздничные дивиденды от продажи нефти и газа" в честь Дня народного единства, сообщили РИА Новости в компании F6 (разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью).
"Компания F6 ... зафиксировала атаку мошенников, приуроченную ко Дню народного единства. Злоумышленники создали более 300 сайтов-приманок с фейковой новостью о выплате всем гражданам России дивидендов от продажи нефти и газа в честь государственного праздника. Специалисты F6 направили домены скам-ресурсов на блокировку", - сказали в компании.
Так, на мошеннических ресурсах размещается ложная информация о выплате 75 тысяч рублей от государства в честь Дня народного единства - якобы деньги должны начислить до 4 ноября. Для большей убедительности на сайте публикуются фейковые отзывы от имени пользователей, якобы получивших выплаты. Пользователям предлагают рассчитать точную сумму "дивидендов", для чего необходимо выбрать свою возрастную категорию, а затем указать имя, фамилию и телефон.
Как объяснили эксперты, это стандартная схема инвестскама: как только жертва оставит свои данные на таком сайте, ей звонит мошенник, который представляется персональным "менеджером" и уговаривает внести деньги для быстрого увеличения капитала. Однако вместо заработка пользователь теряет все деньги.
"Этой весной злоумышленники впервые применили уловку в виде "акции в честь Масленицы", чтобы вовлечь пользователей в свои схемы, а сейчас добрались до Дня народного единства. Этот повод скамеры объединили с распространенным сценарием обещания дивидендов от продажи нефти и газа, которые используют уже долгое время, постоянно меняя формат подачи ложной информации", – прокомментировала ведущий аналитик отдела второй линии СЕРТ департамента Digital Risk Protection Анастасия Мамынова.
Специалисты рекомендуют не верить обещаниям быстрого, крупного и легкого дохода - например, такого, как "дивиденды" в честь праздника.
