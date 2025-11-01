https://ria.ru/20251101/moshenniki-2052225738.html
Юрист рассказала о ловушках кибермошенников в "черную пятницу"
Юрист рассказала о ловушках кибермошенников в "черную пятницу" - РИА Новости, 01.11.2025
Юрист рассказала о ловушках кибермошенников в "черную пятницу"
Мошенники размещают в общественных местах или в рекламе фейковые QR-коды, ведущие на фишинговые сайты или загружающие вредоносные программы на смартфон,... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T01:05:00+03:00
2025-11-01T01:05:00+03:00
2025-11-01T01:05:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
https://ria.ru/20251028/moshenniki-2051095724.html
https://ria.ru/20251030/moshenniki-2051681356.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Юрист рассказала о ловушках кибермошенников в "черную пятницу"
Юрист Негробова: кибермошенники размещают в рекламе фейковые QR-коды
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мошенники размещают в общественных местах или в рекламе фейковые QR-коды, ведущие на фишинговые сайты или загружающие вредоносные программы на смартфон, рассказала РИА Новости юрист Мария Негробова.
"Кибермошенники в "черную пятницу" используют новую схему обмана - QR-коды-ловушки, которые они размещают в общественных местах или в рекламе. Эти QR-коды ведут на фишинговые сайты или загружают вредоносное программное обеспечение при сканировании", - сообщила Негробова.
По ее словам, киберпреступники каждый день придумывают что-то новое. Так, они предлагают жертвам под предлогом получения промокода с хорошей скидкой в известные магазины зарегистрироваться на легальном ресурсе. После они просят прислать в Telegram-бот скриншот с этого сайта, где указаны имя, фамилия, дата рождения, данные банковской карты и другая личная информация.
В ноябре традиционно проходят две главные распродажи осени - Всемирный день шопинга "11.11" и так называемая черная пятница. В России
в этом году они пройдут в девятый и двенадцатый раз. Ноябрьская распродажа "11.11" уже началась на маркетплейсах, обычно же она проходит, соответственно, 11-го числа. "Черная пятница" начнется 28 ноября и продлится несколько дней.