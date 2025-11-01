Юрист рассказала о ловушках кибермошенников в "черную пятницу"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мошенники размещают в общественных местах или в рекламе фейковые QR-коды, ведущие на фишинговые сайты или загружающие вредоносные программы на смартфон, рассказала РИА Новости юрист Мария Негробова.

"Кибермошенники в "черную пятницу" используют новую схему обмана - QR-коды-ловушки, которые они размещают в общественных местах или в рекламе. Эти QR-коды ведут на фишинговые сайты или загружают вредоносное программное обеспечение при сканировании", - сообщила Негробова.

По ее словам, киберпреступники каждый день придумывают что-то новое. Так, они предлагают жертвам под предлогом получения промокода с хорошей скидкой в известные магазины зарегистрироваться на легальном ресурсе. После они просят прислать в Telegram-бот скриншот с этого сайта, где указаны имя, фамилия, дата рождения, данные банковской карты и другая личная информация.